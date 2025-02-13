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台積電高雄P4、P5廠13日通過環評初審

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台積電（2330）高雄P4、P5廠擴建規畫環評上月初審未過，委員會13日再審建議通過，且無須進入第二階段環評，2月21日前完成修正後送大會審查，預計3月審議。

另公民團體擔憂5廠總耗電達住家用電1.6倍，要以高標準加強空汙監測，不要再小範圍切割送地方環評。台積電說，2040年用電100％再生能源，優先使用在地綠電，並考量增設空汙監測站。

高雄環保局表示，13日上午舉行「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審議會，針對公民團體關心此案溫室氣體排放，衝擊城市減量目標部分，開發商承諾使用再生能源、製程設備改善等碳排減量措施後，減少54％排放，未來增量也將隨再生能源占比提升而逐年遞減，環保局評估此一投資開發案，不會影響高雄市2030年減量目標。

而台積電目前於楠梓產業園區已啟動29.83公頃的第一期，興建P1廠和P2廠，面積60.23公頃的第二期，共有P3、P4、P5等三個廠，其中，P3廠的環評已在去年通過。

該局說，面臨半導體產業供應鏈全球布局及需求，台積電公司擬於P3廠東側啟動P4廠、以及P5廠的擴廠計畫，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效，環保局13日對此舉行環評審查小組專案會議，專案小組建議通過，並要求台積電應於2025年2月21日前，根據補充及修正，送大會審查。據了解，台積電P4和P5廠的環評審查大會，預定今年3月召開。

台積電表示，此一開發案，已將園區5座半導體廠開發的各項環境衝擊影響，疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電25％再生能源，中長期目標為2030年取得60％，2040年取得實際用電量100％再生能源，未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比例每年10％連續執行10年。空氣污染物增量部分，將以1：1.2方式抵換，以達成實質減量，而工業用水也由高市府建置再生水廠，達100％使用再生水。

台積電 環評

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