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友達財務長：2025年資本支出不超過300億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達光電法說會。記者李珣瑛/攝影
友達光電法說會。記者李珣瑛/攝影

友達（2409）財務長張博儀13日表示，在輕資產策略下，友達加計去年未使用的40億元，今年資本支出將以不超過300億元為目標。

張博儀表示，友達2024年折舊341億元，估今年折舊300億元。去年資本支出269億元，與原先預期的310億元減少約40億元，這將遞延至今年，總計今年資本支出金額以不超過300億元為目標。

友達 資本支出

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