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台積電高雄P4、P5廠環評初審過關 承諾綠電與再生水

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
公民團體憂心，台積電5座廠區開發面積共90.05公頃，年用電將達92億度，溫室氣體淨排放量將高達390.28萬噸二氧化碳當量，台積電擴廠應積極負起減碳、設生態公園等社會責任。圖／本報資料照
公民團體憂心，台積電5座廠區開發面積共90.05公頃，年用電將達92億度，溫室氣體淨排放量將高達390.28萬噸二氧化碳當量，台積電擴廠應積極負起減碳、設生態公園等社會責任。圖／本報資料照

台積電高雄P4、P5廠擴建規畫環評上月初審未過，委員會今天再審建議通過，且無須進入第二階段環評， 2月21日前完成修正後送大會審查。公民團體擔憂5廠總耗電達住家用電1.6倍，要以高標準加強空汙監測，不要再小範圍切割送地方環評。台積電說，2040年用電100％再生能源，優先使用在地綠電，並考量增設空汙監測站。

環保局表示，本案使用再生能源、製程設備改善等碳排減量措施後，減少54％排放，未來再生能源占比逐年遞減，在可達成RE100及100%使用再生水下，台積電擴建計畫案通過環評初審。

台積電在高雄楠梓產業園區規畫5廠，P1、P2今年起量產，P3廠去年通過環評，5廠面積共90.05公頃。P4、P5專案小組第1次初審，環評委員認為，整體開發之累積效應影響說明不足及溫室氣體減量規畫不清楚，要求補件再審。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，台積電已訂2030年60％再生能源目標，但P3廠2026年營運，P4、P5廠隔年營運，意味1年內要急速增加 35%（約19.3億度電）再生能源，令人擔憂可行性，開發單位應優先採購高雄地區綠電，減少外購電力與輸電損耗，並在2040年達成100％再生能源。

地球公民也說，應優於法規要求，增設第5座「特工空氣品質監測站」；南科管理局應針對5廠區整體開發範圍送環境部進行環境影響評估，採累進計算整體評估，不要再小範圍切割送地方環評。

審查委員戴佐敏提及，土方運送時間及車趟要考量對當地交通衝擊，另外報告書應該跟上環境及政策改變，高鐵確定延伸至高雄車站，未來左營站可能變成支線，相關交通影響及周遭優勢應納入，「報告要很用心去寫，讓大家覺得有公信力」。

台積電廠務副總莊子壽等人回應，會將增設空汙監測站納入考量，量產後每年取得實際用電25%再生能源，中長期目標為2030年取得60%，2040年100%再生能源，會優先使用在地綠電。此外，生態公園由南科管理局提出完整規畫，未來也會落實企業的社會責任。

經討論後，專案小組表示，建議通過環評審查、無須進入第二階段環評，開發單位應於114年2月21日前依據補充及修正送大會審查。

高市環保局今審查台積電高雄P4、P5廠擴建規畫環境影響環境影響說明書上月審查未過，今天第二次初審會審議通過。圖／地球公民基金會提供
高市環保局今審查台積電高雄P4、P5廠擴建規畫環境影響環境影響說明書上月審查未過，今天第二次初審會審議通過。圖／地球公民基金會提供
高雄市環保局於今天舉辦「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審會議，專案小組建議通過。圖／高市環保局提供
高雄市環保局於今天舉辦「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審會議，專案小組建議通過。圖／高市環保局提供

再生能源 台積電 環評 綠電

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