數發部修正無線電頻率供應計畫 首開放7項衛星通信頻段

數位發展部13日表示，為提供民眾無所不在的通訊環境，促進下世代衛星通信服務及產業發展，並優化頻率資源配置，於13日公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動及擴增衛星固定通信之使用頻段，以強化我國數位韌性，支持產業創新與國際化發展，致力實現數位島嶼的願景。

數發部表示，本次首度開放7項頻段供電信事業申請設置使用衛星行動通信；並擴增開放12項頻段供電信事業申請設置使用衛星固定通信；另同時將現行頻率使用期限2年調整為最多5年，以滿足多樣化的市場需求，預計於今年第2季前完成相關頻譜申請及收費規則之調修後開放受理申請。

數發部進一步說明，隨著衛星通訊技術越發成熟及中低軌衛星系統應用的普及，衛星通信已成為提升偏遠地區無線通訊網路覆蓋的重要解決方案，更是提升數位基礎建設的一大核心。為促進無線電頻率有效使用，本次無線電頻率供應計畫修正，在確保既有使用者的權益前提下，首度開放衛星行動通信頻譜（包括Inmarsat、Thuraya、Iridium、Eutelsat及SES等16組衛星星系落地申請），並新增開放8個衛星固定通信頻段（包括Starlink、OneWeb等30組衛星星系落地申請）。本次開放頻段已涵括國際重要衛星的所有使用頻段，除扣合「國家希望工程－次世代通訊」之國家政策目標、增加我國提升數位韌性的選項外，亦將帶動整體衛星相關創新技術與服務及產業蓬勃發展。

數發部強調，為確保我國頻譜分配符合國際規範，同時兼顧我國未來技術應用的可行性，本次無線電頻率供應計畫修正是參考國際電信聯合會（International Telecommunication Union）無線電規則、結合主流衛星系統商的頻段使用趨勢，及考量我國通訊韌性提升與促進我國衛星通訊產業發展等需求予以調修，未來數發部將持續觀測國際頻段規劃趨勢，動態調整頻率分配政策，促進創新技術的落地與應用。這不僅是加速衛星通信服務及產業發展的重要一步，更是推動臺灣數位經濟與全球接軌的關鍵措施。