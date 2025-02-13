傳美推動台積電與英特爾合資 專家：比課關稅更不利

根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫，消息一出引發市場震撼，半導體業專家直言，這對台積電是最差的選項，比起課徵關稅更不利，台積電會面臨技術外流風險。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，英特爾當前營運面臨困境，技術發展遭遇瓶頸，綜觀全球半導體製造業，台積電技術居領先地位，台積電若與英特爾合資公司，將可協助英特爾突破困境，並扶植美國半導體製造業發展。

不過，劉佩真坦言，與英特爾合資公司對於台積電反而不利，台積電董事長暨總裁魏哲家先前即曾公開表態不考慮收購英特爾的晶圓廠，不願接手英特爾的爛攤子，若與具競爭關係的英特爾合資公司，台積電還恐將面臨技術外流的風險。

台積電在日本熊本廠和德國德勒斯登廠雖然採取合資模式，劉佩真分析，台積電日本和德國廠皆是與客戶夥伴合資，且為成熟製程技術，與英特爾合資公司勢必以先進製程技術為主，一旦技術外流，恐將危及台積電先進製程領先優勢，尤其美國總統川普以美國利益為優先的情況下，台積電若與英特爾合作，可能會處於下風位置。

劉佩真說，台積電在先進製程技術具有無可取代的地位，擁有較強的議價能力，美國若對晶片課徵關稅，台積電應可順利轉嫁客戶。因此與英特爾合資公司，對台積電是最壞的選項，比起課徵關稅更不利。

貝雅分析師吉拉（Tristan Gerra）指出，消息尚未獲得證實，且相關計畫需要很長時間才能完成，但此傳聞「具合理性，進一步奠定英特爾聚焦的公司核心競爭力和製造力」。