快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

聽新聞
0:00 / 0:00

Nokia及Infinera併購案 公平會放行

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
Nokia是芬蘭的網路設備公司，公平會同意Nokia及Infinera併購案。 （路透）
Nokia是芬蘭的網路設備公司，公平會同意Nokia及Infinera併購案。 （路透）

公平會今日宣布，委員會議昨日通過，Nokia Corporation（簡稱Nokia）與Infinera Corporation（簡稱Infinera）結合案，不禁止其結合。

Nokia是芬蘭最重要的網路設備公司，Infinera則是美國光纖網路設備製造商。公平會表示，Nokia擬取得Infinera 100%股份，並控制其業務經營或人事任免，符合公平法第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，Nokia及Infinera均為「光傳輸設備」市場之重要參與者，彼此為水平競爭同業，但各自側重於不同技術層面及產品應用上之「光傳輸設備」產品，且雙方之主要客戶群重疊度不高、主要經營區域亦有所區別。本結合完成後，尚有其他業者與其競爭，市場亦無相關進入障礙，且下游交易相對人如電信事業或有線電視營運商尚具有相當之抗衡力量，故本結合尚不致有顯著限制競爭疑慮。

公平會最後表示，隨著光纖網路產業技術發展快速，結合後Nokia及Infinera將可加速投入產品之研發及創新，因此該會經審酌相關因素後，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

Nokia 光纖 公平會

延伸閱讀

女匯款1萬5按錯號碼匯錯款 對方不理…透過提不當利要回

藍委推 普發現金法制化

資產重估節稅 3月3日前申請

企業召開股東會 兩個注意

相關新聞

【重磅快評】晶片課稅等待宣判 台積電低調藏玄機

美國總統川普近日矢言要課徵「對等關稅」，雖然他啟動關稅戰之後不時髮夾彎，但仍勢必會持續運用這項武器，而台灣最害怕的是美國...

傳美推動台積電與英特爾合資 專家：比課關稅更不利

根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電...

Nokia及Infinera併購案 公平會放行

公平會今日宣布，委員會議昨日通過，Nokia Corporation（簡稱Nokia）與Infinera Corpora...

比 DeepSeek省！APMIC+銓鍇 讓訓練AI模型只要1,000筆資料

企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。為解決這些痛點，企業自主AI解決方案領導...

台積晶片製造核心移美？法人：相信台灣仍是核心

台積電成立37年以來首度移師美國舉行董事會，並核准171.4億美元資本預算，法人表示，即使中國大陸DeepSeek在春節...

趨勢科技股價狂漲16% 路透報導多家私募基金競相併購

趨勢科技（Trend Micro）在日本交易股價13日早盤飆漲16%，創下2023年11月來最大單日漲幅，路透報導，多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。