快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

比 DeepSeek省！APMIC+銓鍇 讓訓練AI模型只要1,000筆資料

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。示意圖。（路透）
企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。示意圖。（路透）

企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。為解決這些痛點，企業自主AI解決方案領導品牌APMIC與銓鍇國際（CKmates）推出「Test-Time Compute AI算力」解決方案，此方案結合類似DeepSeek R1的全新訓練方案「APMIC Toolbox s1」以及CKmates「AI CKompute」實體機櫃租賃服務。

APMIC指出，「APMIC Toolbox s1」是基於輝達（NVIDIA）NeMo開發的框架，支持AI教母李飛飛所發表的「Simple test-time scaling」訓練方法，具備DeepSeek的優點，但避開中國大陸訓練方法或模型所產生的資安問題，相較DeepSeek更節省90%的成本，訓練資料從80萬筆減少到1千筆。

過去為了實現高準確率的模型，通常需要昂貴的設備與訓練方法，「APMIC Toolbox s1」搭配CKmates「AI CKompute」算力機櫃租賃服務，提供搭載24片H100 GPU高階伺服器，可整櫃直送客戶現場，或以遠端連線方式使用，快速啟動資料訓練與進行高強度測試，不必排隊等雲端GPU資源，也免除將機密數據外移的隱憂。

「Test-Time Compute AI 算力」軟硬體整合解決方案，讓客戶在地端實現「知識蒸餾（Knowledge Distillation）」透過大模型學習企業領域知識，然後縮小到32B~70B的模型上，推論成本可以比ChatGPT節省高達98%以上，成為一個能訓練、推論的多模態的企業數位大腦，能夠分析圖片、文字，也可以進行企業知識的深度推理，相較於傳統的做法，資訊檢索準確度提升了70%，方便企業用戶進行知識管理、撰寫報告，並且透過自然語言輕鬆建立AI。

企業可依業務需求靈活調整「AI CKompute」租用方案，企業可依需求長期租用，甚至可租單一個月或幾天短期使用，以合理費用獲取強大算力支援，避免高昂的前期設備投資與維運負擔。租約到期後，客戶可選擇整機購買或直接歸還，是實踐「資本支出轉營運支出」的高彈性策略，讓企業無需投入鉅額資本支出，即可快速取得所需AI運算資源。

AI 資安 資本支出

延伸閱讀

00923近1月績效跑第一…贏00922、006208、00692！市值型ETF表現皆不俗

台股ETF 跟著趨勢賺

字節跳動旗下「豆包」新模型架構 推理成本最多降83%

佳士得首場AI藝術拍賣會掀爭議 逾4千人連署籲取消

相關新聞

【重磅快評】晶片課稅等待宣判 台積電低調藏玄機

美國總統川普近日矢言要課徵「對等關稅」，雖然他啟動關稅戰之後不時髮夾彎，但仍勢必會持續運用這項武器，而台灣最害怕的是美國...

傳美推動台積電與英特爾合資 專家：比課關稅更不利

根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電...

Nokia及Infinera併購案 公平會放行

公平會今日宣布，委員會議昨日通過，Nokia Corporation（簡稱Nokia）與Infinera Corpora...

比 DeepSeek省！APMIC+銓鍇 讓訓練AI模型只要1,000筆資料

企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。為解決這些痛點，企業自主AI解決方案領導...

台積晶片製造核心移美？法人：相信台灣仍是核心

台積電成立37年以來首度移師美國舉行董事會，並核准171.4億美元資本預算，法人表示，即使中國大陸DeepSeek在春節...

趨勢科技股價狂漲16% 路透報導多家私募基金競相併購

趨勢科技（Trend Micro）在日本交易股價13日早盤飆漲16%，創下2023年11月來最大單日漲幅，路透報導，多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。