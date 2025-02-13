【重磅快評】晶片課稅等待宣判 台積電低調藏玄機

美國總統川普近日矢言要課徵「對等關稅」，雖然他啟動關稅戰之後不時髮夾彎，但仍勢必會持續運用這項武器，而台灣最害怕的是美國對晶片課稅。在等待「宣判」之際，台積電近日跨海拉到美國召開的董事會卻異常低調，未立即表態輸誠，看似對關稅議題冷處理，其實藏有不得不然的玄機。

川普之前放話考慮對包括台灣晶片在內的進口商品徵收關稅，特別是針對台積電的晶片可能徵收高達100%的關稅，此事預定在18日有結果。一旦晶片被課關稅，儘管具有優勢的台積電還可以轉嫁到終端產品上，但台灣不可能毫髮無傷。

不只川普三番兩次說要對晶片課徵關稅，美國副總統范斯11日在法國總統馬克宏主辦的AI峰會上表示，川普政府將實施政策，確保最先進AI系統和AI晶片在美國製造。話說得很明白了，台灣老是強調先進製程會留在台灣，研發中心也在台灣，這是我們一廂情願，恐怕過不了新的白宮主人這一關。

晶片關稅會怎麼課？等待「宣判」的台灣，光是擔心吊膽沒用，重點是要如何因應。之前被問到對台灣的影響，官方總是搬出「台美關係良好、台灣是美國半導體供應鏈中至關重要夥伴等」的說詞，但眼見與美國經貿關係密切的墨、加兩國都逃不過關稅大刀，經濟部終於有動作，最近派出次長江文若等人11日赴美國華府，欲與美方進行更深入的解釋與溝通。

只是次長等級的溝通效果有多大令人懷疑，以台積電的江湖地位來說，可能比次長更夠力，希望能向美方正確傳達台灣對美國的貢獻。台積電10日把董事會拉到美國召開，這是成立37年以首次移師美國開會，象徵意義不言可喻，儘管台積電昨日針對會議的結果保持異常低調，但相信應該有些事是「只能做不能說」，尤其是決定增資100億美元給TSMC Global即埋有伏筆，無論擴大在美布局或是加速2奈米以下先進製程赴美，恐怕是擋不住的趨勢。

甚至外資機構還傳出台積電可能派遣工程師至英特爾的2奈米與3奈米工廠，利用其專業知識確保產線順利運作，且持續推動技術發展。英特爾與台積電共同擁有合資企業，但台積電負責監督營運，該實體也能獲得晶片法案補助。

此一「圍積救英」作法當然是以美國利益至上，極度自私，侵蝕台灣的半導體根基。只是台灣在不得不表態輸誠的情況下，有能力說不嗎？我們是要砸大錢參與「讓美國再度偉大」的計畫，還是轉移生產陣地？甚至真如傳言，台積電被迫要直接投資或技術援助英特爾？接下來每一步都是步步驚心。

老美瞄準的目標恐怕是台積電的先進製程及研發中心，這兩項偏偏是台灣半導體產業的核心優勢，要如何兼顧化解美方的壓力以及維護台灣自主能力之間的平衡，這不只是台積電的難題，也是台灣的難題。