台積晶片製造核心移美？法人：相信台灣仍是核心
台積電成立37年以來首度移師美國舉行董事會，並核准171.4億美元資本預算，法人表示，即使中國大陸DeepSeek在春節期間橫空出世，攪亂全球AI原有領域一池春水，但台積電積極建置及升級先進製程產能，龍頭地位難以撼動。
國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，台積電在策略上仍會以台灣作為全球晶片的製造核心，以保持議價主導權，台灣位處AI風潮的中心地帶。
針對DeepSeek崛起，國泰投信表示，目前市場已經從恐慌恢復理性，企業也陸續對此釋出看法，IC設計大廠聯發科執行長蔡力行抱持樂觀態度，認為語言模型逐步走向開放，聯發科在雲端、邊緣AI都有著墨，因此可望受惠。
法人分析，驅動IC也逐漸走出消費性電子需求谷底，目前整體行業庫存水準偏低，還擁有高殖利率題材，聯詠及瑞昱皆有機會在規格升級推動下迎接商機。長線而言，終端設備翻新也有望使廣達、華碩、仁寶及微星等電子廠受惠。
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