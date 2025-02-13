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趨勢科技股價狂漲16% 路透報導多家私募基金競相併購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
趨勢科技如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。路透
趨勢科技如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。路透

趨勢科技（Trend Micro）在日本交易股價13日早盤飆漲16%，創下2023年11月來最大單日漲幅，路透報導，多家私募基金正競相收購這家網路安全公司。

路透引述知情人士報導，貝恩資本（Bain Capital）、Advent International以及EQT AB都有意併購趨勢科技。

消息透露，這些公司最近幾周已表達併購趨勢科技並下市的興趣。另有消息人士指出，KKR也有興趣，但強調交易尚無定案，趨勢科技仍可能選擇維持獨立營運。

趨勢科技1988年由科技業張明正、陳怡蓁和陳怡樺三人共同創立，最初專注於防毒軟體的開發，如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。

趨勢科技去年11月公布第3季營收成長6%，達681億日圓，營業淨利大增42%，達148億日圓，營業利潤率提升至24%。

在日圓疲軟和主管機關對企業提高股東回報的施壓之下，日本企業併購活動日趨活絡。同時，維權投資人也擴大在日本的投資力度。據彭博估計，急進投資人去年買進日股金額創下新高，達到至少1.2兆日圓（約合78億美元）。

不過，各路買家往往相中同一對象。去年，黑石集團（Blackstone）和KKR和索尼音樂娛樂（Sony Music Entertainment）競標，以17億美元收購了日本戀愛漫畫平台Infocom 。目前KKR正和貝恩資本爭奪富士軟體（Fuji Soft ）。

投資人 日本 網路

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