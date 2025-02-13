仁寶致力公益！響應內科千人捐血、延續集團創辦人多年堅持
代工大廠仁寶（2324）作為金仁寶集團的一員，也長年致力於推動各種公益、延續創辦人老董事長許潮英的善心，而仁寶伙伴們每年都積極支持社會公益、並響應捐血行動。對此，團隊12日也在資深處長鄧德鳳的帶領之下，參與在內湖科技園區內舉辦的「千人捐血．熱血同框」啟動儀式，並加碼宣布，13日將再響應號召，於內湖總部中舉辦理捐血活動，邀請有捐血意願的同仁，踴躍齊聚一同響應捐血行動。
事實上，仁寶伙伴們年年支持公益活動及響應捐血行動，而昨日由社團法人台北內湖科技園區發展協會發起的「第十二屆內科千人捐血活動」盛大啟動，連台北市長蔣萬安也親臨現場，同時他也攜手內科的企業夥伴們，齊心與出席的愛心大使們肩並肩，挺身而出、擊鼓起跑，為捐血活動揭開序幕。而仁寶團隊13日也將加碼在總部舉行捐血活動，並提醒欲響應捐血的同仁，記得要隨身攜帶自己的「身分證」，才能到場參與活動。
而仁寶團隊，也特地提醒旗下有意願參與活動的同仁，若想要捲起袖子、一起響應活動，仍須注意距離自己前次捐血500cc是否有超過3個月的時間，若前次捐血量為250cc，則需要超過2個月的時間，才能參與登記這次的捐血活動，並且若同仁近日有洗牙（暫緩7天）、感冒服用藥物（停藥後暫緩14天）、施打疫苗有疑似感冒或發燒症狀（暫緩14天）等情形，一樣也必須立即暫緩捐血，以確保自身的健康無虞。
據悉，由於農曆年假期間返鄉民眾多，加上病毒侵擾下符合捐血條件民眾減少，導致血庫出現短缺危機，而「內科千人捐血」創始人翁素蕙，化解國內缺血的危機，特地攜手社團法人台北內湖科技園區發展協會一同發起「第十二屆內科千人捐血」，而活動時間為2月12日至2月14日，並於2月12日在內湖區大港墘公園停車場大客車停車區舉辦啟動儀式，邀請蔣萬安市長參加並號召內科企業共同拋磚引玉，以帶動更多內科員工及民眾響應捐血活動。
而作為金仁寶集團旗下知名筆電、伺服器代工大廠的仁寶電腦，也在第一時間挺身而出，呼朋引伴一同響應號召捐出熱血，而公司也透露，「我們長期支持社會公益、關懷弱勢族群、深耕偏鄉教育，在這數十多年以來也持續不懈地攜手許潮英基金會，將集團全體同仁們的善心慢慢、仔細的匯聚成一股暖流，希望點滴的善行能如同漣漪般擴展開來，觸及更多需要幫助的人，讓愛飛翔並降落在世界每個角落」。
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