台積大投資9,000億銀彈上膛 在美召開董事會通過七大議案

台積電（2330）昨（12）日公告首度在美國亞利桑那州新廠召開董事會後的七項決議，以核准約171.41億美元（約新台幣5,639.13億元）資本預算，及在不超過100億美元（約新台幣3,289.84億元）額度內增資旗下TSMC Global等議案最關注。

台積電昨天董事會決議公告中，並未出現外界預期與美國直接相關的投資案，惟市場認為，台積電核准資本預算與增資TSMC Global都是百億美元級以上的大投資，總金額直逼9,000億元，宣示長期持續在全球擴產與投資的決心，為後續擴大美國製造量能預留伏筆，漢唐、帆宣、崇越等都將受惠。

資本預算方面，台積電公告指出，董事會核准為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約171億4,140萬美元，包括用於建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

台積電也在內部進行機台汰換與大陸設備移轉，透露全球廠區前進腳步不停歇。台積電昨天並公告處分機器設備，其中包括總金額逾4.5億元設備予子公司采鈺，並預計處分5億元設備給南京子公司，台積電提到，主要目的為整體營運規劃。

此外，台積電核准不超過百億美元增資子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。依據台積電年報，2024年也曾拍板不超過30億美元增資TSMC Global，當時也是為降低外匯避險成本。TSMC Global設於2006年，主要業務為一般投資業務。

台積電昨董事會並核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約1,405億9,256萬元，創新高，其中半數已發放，另外半數預計今年7月發放。外界以台積電去年底台灣員工人數約7萬人計算，平均每人年度分紅總金額高達200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.3%。



延伸閱讀

范斯表示將確保 AI 晶片美國製造 捍衛最先進技術不被竊取濫用

台積電去年第4季配息4.5元

台積電美國新廠布局更有優勢