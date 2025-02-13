美超微法說會釋出正向展望 台廠供應鏈鬆一口氣

伺服器大廠美超微法說會釋出正向展望，一甩過往陰霾，也讓南俊國際（6584）、麗臺、優群、華泰、雙鴻、尼得科超眾等台廠供應鏈鬆一口氣。法人認為，美超微出貨順暢的話，供應鏈自然就不再需要擔心，但仍密切關注AI伺服器後續市場需求變化。

據悉，南俊國際是美超微伺服器滑軌供應商，去年以來包括企業端通用型伺服器滑軌與低U數的AI伺服器滑軌均有供貨，新開發之GB200伺服器滑軌也規劃今年量產，隨著美超微今年業績增長，可望跟著沾光。

麗臺之前表示，與美超微的合作沒有改變，包括採用美超微的伺服器主機板，搭配集團企業大訊的伺服器機殼、肯微的電源供應器等硬件，整合成AI伺服器系統，以麗臺品牌銷售的模式進行中，麗臺將布局中國大陸與亞太市場的AI伺服器商機。

優群出貨給美超微的產品為Long-DIMM，占公司營收不超過2%，之前美超微付款都正常，隨著美超微規劃擴大出貨AI伺服器，可望跟著成長。

半導體封測及EMS廠華泰今年在AI伺服器需求延續、AI PC換機潮帶動下，公司營運有望繳出優於去年的表現。

華泰旗下有兩大事業群，半導體封測業務部分，以NAND Flash封測為主，主要客戶包含金士頓、群聯、江波龍電子，今年前三季占營收重約53%。