聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅戰 鴻海劉揚偉憂景氣衰退

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後向大家拜年。記者杜建重／攝影
鴻海新春開工儀式，由董事長劉揚偉（中）親自主持。劉揚偉在團拜儀式結束後向大家拜年。記者杜建重／攝影

鴻海董事長劉揚偉表示，美國總統川普希望要在美國製造，為了呼應美國製造，鴻海和夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中；真正影響比較大的是若課徵新關稅，是否會造成不景氣、市場萎縮，目前沒有發生，這方面還要觀察。

鴻海昨舉行開工典禮，針對川普計畫對墨西哥課徵百分之廿五關稅是否影響布局？劉揚偉說，美國對墨西哥課徵百分之廿五關稅目前沒有發生，鴻海在墨西哥、美國都有安排，隨著關稅不同，會安排不同產能規畫，關稅影響供應鏈是直接與間接的，鴻海已準備好因應變化，鴻海一直全球布局，在全球管理上有適當能力因應變化。

針對鴻海是否合併日產汽車？劉揚偉指出，對鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻海與日本車廠合作，包括日產（NISSAN）與本田（HONDA）都是接觸對象之一，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務）。至於是否介入品牌？他說，我們不會進入品牌，鴻海若有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向。

至於鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權？他說，鴻海與雷諾也是談合作，合作是主要目的，有談及擁有日產公司股權，但不是鴻海主要目的。

供應鏈人士則說，日本汽車廠不是只有日產與本田，還有三菱汽車（雷諾日產三菱聯盟），劉揚偉所透露的日本車廠合作案，應該是別家車廠（例如三菱），而不是外傳的日產。

談到今年業績，劉揚偉指出，今年鴻海有第二隻腳（ＡＩ伺服器），業績會變得非常壯大，今年鴻海集團會比去年好很多，業績一定超過七兆元，至於是否達到八兆元，要看市場狀況。

劉揚偉說，鴻海今年資本支出一定會增加，首先既有生意要增加，因為地緣政治的關係要蓋新廠，第二則是要投資新產業，例如三加三轉型升級的新產業要投資。

劉揚偉 美國 鴻海

延伸閱讀

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

川普加關稅若致鋁罐漲價 可口可樂可能增售塑膠瓶飲料

美擬對台灣晶片課稅！在川普當選前1個月 張忠謀早以這句話警告

相關新聞

川普關稅戰 鴻海劉揚偉憂景氣衰退

鴻海董事長劉揚偉表示，美國總統川普希望要在美國製造，為了呼應美國製造，鴻海和夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中；...

緯創樓12日開工、斥資9.54億 助陽明交大建AI半導體基地

代工大廠緯創（3231）投資9.54億元捐贈給陽明交大台南校區的「緯創樓」於12日舉行開工典禮，而陽明交大此次與科技產業...

台達發表企業內部碳定價報告書 分享淨零減碳管理經驗

台達電（2308）12日發表《台達電子內部碳定價報告書》，將公司推廣內部碳定價的實務經驗編撰成電子版專書，分享全球碳費發...

台灣PC市場今年吹寒風 宏碁逆勢挑戰成長

儘管業界看淡今年台灣PC市場需求，但宏碁（2353）衝刺業務、挑戰持續成長，看好今年商用及消費性PC業務皆會增長，整體而...

何時上映？中華隊奪冠紀錄片已開拍 陳立白曝殺青時間點

台灣運動彩券12日舉辦「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，日前中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，熱血歷程...

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

台積電首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會，核准財報、現金股利及資本預算案等，沒有外界關注的擴大美國投資案。產業專家表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。