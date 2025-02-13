川普關稅戰 鴻海劉揚偉憂景氣衰退

鴻海董事長劉揚偉表示，美國總統川普希望要在美國製造，為了呼應美國製造，鴻海和夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中；真正影響比較大的是若課徵新關稅，是否會造成不景氣、市場萎縮，目前沒有發生，這方面還要觀察。

鴻海昨舉行開工典禮，針對川普計畫對墨西哥課徵百分之廿五關稅是否影響布局？劉揚偉說，美國對墨西哥課徵百分之廿五關稅目前沒有發生，鴻海在墨西哥、美國都有安排，隨著關稅不同，會安排不同產能規畫，關稅影響供應鏈是直接與間接的，鴻海已準備好因應變化，鴻海一直全球布局，在全球管理上有適當能力因應變化。

針對鴻海是否合併日產汽車？劉揚偉指出，對鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻海與日本車廠合作，包括日產（NISSAN）與本田（HONDA）都是接觸對象之一，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務）。至於是否介入品牌？他說，我們不會進入品牌，鴻海若有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向。

至於鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權？他說，鴻海與雷諾也是談合作，合作是主要目的，有談及擁有日產公司股權，但不是鴻海主要目的。

供應鏈人士則說，日本汽車廠不是只有日產與本田，還有三菱汽車（雷諾日產三菱聯盟），劉揚偉所透露的日本車廠合作案，應該是別家車廠（例如三菱），而不是外傳的日產。

談到今年業績，劉揚偉指出，今年鴻海有第二隻腳（ＡＩ伺服器），業績會變得非常壯大，今年鴻海集團會比去年好很多，業績一定超過七兆元，至於是否達到八兆元，要看市場狀況。

劉揚偉說，鴻海今年資本支出一定會增加，首先既有生意要增加，因為地緣政治的關係要蓋新廠，第二則是要投資新產業，例如三加三轉型升級的新產業要投資。