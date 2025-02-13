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台積電美國新廠布局 更有優勢
美國頻繁拋出要落實AI晶片美國製造，外界解讀，台積電北美客戶遭遇地緣政治壓力持續升高，台積電（2330）美國新廠布局將更有優勢，也能吃到更多後續商機。
台積電主力客戶主要在北美市場，營收占比逾六成，依台積電法說會財報資訊，2024年第4季以客戶總部所在地區分，北美客戶群已拉升至75%，相較2024年第3季的71%持續提升，並高於2023年同期的72%，此外，由於台積電每季營收穩健成長，北美客戶群貢獻營收的絕對值也穩步擴大。
法人認為，若台積電主力北美客戶群遭遇地緣政治壓力持續升高，台積電美國新廠布局將更有優勢。
川普有意對全球半導體供應鏈出手、加徵關稅，不過法人觀察，若對台半導體課稅「免驚」，實際從產業實務運作來看，台積電將續擁多元優勢，預期影響有限，首當其衝將是在美進口台灣製造晶片的當地組裝廠。
法人分析，台積電美國新廠首批產能先前尚未開出已被客戶包下，若後續來自客戶異地備援與地緣政治驅動壓力增加，有利後續美國新廠二、三期產能預購，此外，若後續川普政府對晶片法案第二期補助未能挹注，台積電和美官方協議期滿後後續產能產生的「超額利潤」可望不必再共享。
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