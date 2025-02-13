英業達三優勢 通吃蘋果訂單

英業達（2356）在大陸伺服器代工市場闖出一片天，已打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，奪單關鍵與長期耕耘大陸市場與當地大廠建立良好默契、客製化程度高，以及擁有在地關鍵生產線等三大優勢有關。

相較於代工同業投入伺服器領域初期普遍向美系雲端客戶靠攏，英業達一開始就不放棄大陸客戶，長期深耕大陸雲端市場，逾十年前就開始布局。如今開花結果，法人看好，無論蘋果最後選擇哪一家大陸科技巨頭合作衝AI，都應該是英業達的客戶，讓英業達照滿蘋果光。