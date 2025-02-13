聽新聞
0:00 / 0:00

印尼生產iPhone 鴻海打前鋒

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導

日媒報導，蘋果力拚印尼政府解除銷售禁令之際，供應商正採取行動，為在印尼組裝iPhone做準備，若成局，將是蘋果首度在印尼生產iPhone。外界推測，鴻海（2317）是iPhone最大供應商，並在中國大陸以外的市場具備供應鏈優勢，若蘋果決定在印尼生產iPhone，鴻海有機會擔綱第一棒。

目前鴻海在印尼主要布局商用電動車、兩輪電動車、固態電池與能源產業等，之前並攜手印尼能源公司Indika成立合資企業，計劃在當地生產電池和電動車。

知情人士透露，蘋果近月已與供應商討論在印尼設立iPhone組裝廠的可行性，「一家iPhone組裝業者已特別為蘋果在印尼巴淡島設立一家子公司，並已開始聘請工程師，作為準備工作的一環」。

知情主管表示，若最終決定在巴淡島建立iPhone組裝廠，至少需要一年時間，因為需要至少四到六個月建立製造流程所需的電力分配系統，而且生產線準備就緒後，還需要驗證過程。

iPhone 印尼 蘋果

延伸閱讀

OpenAI阿特曼新創公司 印尼推出數位身分驗證程式

三星超薄機型GalaxyS25 Edge登台…有影

蘋果傳與阿里巴巴合作開發AI功能 瞄準中國用戶

回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」

相關新聞

台積大投資9,000億銀彈上膛 在美召開董事會通過七大議案

台積電昨（12）日公告首度在美國亞利桑那州新廠召開董事會後的七項決議，以核准約171.41億美元（約新台幣5,639.1...

鴻海：今年…相當不錯的一年 業績會非常壯大

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，今年鴻海有第二隻腳（指AI伺服器），資本支出一定會增加，業績也會變得非常壯大，「會比去...

英業達三優勢 通吃蘋果訂單

英業達在大陸伺服器代工市場闖出一片天，已打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，奪單關鍵與長期耕...

閎暉老店新生 市場注目

機構件廠閎暉成立於2001年，為國內老牌上市公司，歷經多次轉型後，本次併購日商FDK，能否讓這家「老店重新擦亮招牌」，備...

美銀下調GB200出貨量預估

美銀證券發布最新的「亞太科技產業」報告指出，下調今年GB200伺服器出貨量，主要是因為供應鏈生產良率較低，且輝達人工智慧...

Appier擴版圖 買法國新創

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）昨（12）日宣布以3,870 萬美元（約新台幣12.7億元）收購法國新創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。