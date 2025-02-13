印尼生產iPhone 鴻海打前鋒

日媒報導，蘋果力拚印尼政府解除銷售禁令之際，供應商正採取行動，為在印尼組裝iPhone做準備，若成局，將是蘋果首度在印尼生產iPhone。外界推測，鴻海（2317）是iPhone最大供應商，並在中國大陸以外的市場具備供應鏈優勢，若蘋果決定在印尼生產iPhone，鴻海有機會擔綱第一棒。

目前鴻海在印尼主要布局商用電動車、兩輪電動車、固態電池與能源產業等，之前並攜手印尼能源公司Indika成立合資企業，計劃在當地生產電池和電動車。

知情人士透露，蘋果近月已與供應商討論在印尼設立iPhone組裝廠的可行性，「一家iPhone組裝業者已特別為蘋果在印尼巴淡島設立一家子公司，並已開始聘請工程師，作為準備工作的一環」。

知情主管表示，若最終決定在巴淡島建立iPhone組裝廠，至少需要一年時間，因為需要至少四到六個月建立製造流程所需的電力分配系統，而且生產線準備就緒後，還需要驗證過程。