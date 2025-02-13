聽新聞
0:00 / 0:00
日產案 鴻海：是合作不是併購
外媒點名鴻海（2317）可望出手併購日產，對此，鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，對鴻海而言，與日本車廠是合作案，不是併購案，包括日產與本田都是接觸對象。
他強調，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務），不會進入品牌，若鴻海有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向走。
AI伺服器業務已成鴻海第二隻腳，外界關注扮演第三隻腳的電動車事業是否有好消息？劉揚偉透露，應該在這一季，或是這一、兩個月內，就會跟大家宣布好消息，應該都已經確定了。
供應鏈人士表示，日本車廠不只有日產與本田，還有三菱汽車（雷諾日產三菱聯盟），因此，劉揚偉透露的日本車廠合作案，應該是別家車廠（如三菱），不是日產。
外傳鴻海曾與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權，劉揚偉指出，鴻海與雷諾汽車也是談合作，合作是主要目的。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言