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日產案 鴻海：是合作不是併購

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外媒點名鴻海（2317）可望出手併購日產，對此，鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，對鴻海而言，與日本車廠是合作案，不是併購案，包括日產與本田都是接觸對象。

他強調，鴻海的生意模式是談合作，也就是CDMS（設計代工服務），不會進入品牌，若鴻海有幸與N公司（日產）合作，會朝這方向走。

AI伺服器業務已成鴻海第二隻腳，外界關注扮演第三隻腳的電動車事業是否有好消息？劉揚偉透露，應該在這一季，或是這一、兩個月內，就會跟大家宣布好消息，應該都已經確定了。

供應鏈人士表示，日本車廠不只有日產與本田，還有三菱汽車（雷諾日產三菱聯盟），因此，劉揚偉透露的日本車廠合作案，應該是別家車廠（如三菱），不是日產。

外傳鴻海曾與日產大股東雷諾汽車接觸，洽談購買雷諾手中持有的日產股權，劉揚偉指出，鴻海與雷諾汽車也是談合作，合作是主要目的。

劉揚偉 日本 鴻海

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