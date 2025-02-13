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標普全球永續年鑑 「遠傳」全球電信第二

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳蟬聯《S&P Global永續年鑑》前5%企業，遠傳董事長徐旭東認為，面對全球局勢及氣候變遷迅速變化，ESG與企業發展策略被遠傳視為同一件事，也是企業永續經營的關鍵。遠傳／提供
遠傳蟬聯《S&P Global永續年鑑》前5%企業，遠傳董事長徐旭東認為，面對全球局勢及氣候變遷迅速變化，ESG與企業發展策略被遠傳視為同一件事，也是企業永續經營的關鍵。遠傳／提供

遠傳電信（4904）再度入選標準普爾全球（S&P Global）《2025永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025），且連續位居全球永續表現前5％企業之列，不僅評分是臺灣電信業第一，更高居全球電信業全球第二！這是遠傳繼蟬聯「道瓊永續世界指數（DJSI World）」全球電信業評分第一後，遠傳永續成就再獲世界級認證，象徵遠傳在永續發展領域的卓越表現，獲得國際高度認可，進一步確認遠傳位居全球頂尖永續企業的地位。

遠傳董事長徐旭東表示，面對全球局勢及氣候變遷迅速變化，ESG與企業發展策略被遠傳視為同一件事，也是企業永續經營的關鍵，遠傳在全球數千家頂尖企業中脫穎而出入選永續年鑑，這相當不容易。

在遠傳透過科技落實永續發展獲得國際肯定之際，遠傳也將持續透過科技創新應用，進一步邁向淨零排放的目標。

遠傳總經理井琪表示，遠傳為所當為，始終堅持做對的事，將永續理念融入營運之中，再度入選S&P Global《 2025永續年鑑》，並獲評全球前5%企業的佳績，是對遠傳全體員工、客戶、企業夥伴共同投入的努力和深厚成果的一大肯定；永續發展是一場不停歇，且持續精進的旅程，遠傳持續擴大永續影響力，持續攜手夥伴，共同推動數位轉型與淨零目標，留給下一代更美好的永續未來。

標普全球《永續年鑑》是全球最具權威且具指標性的ESG評鑑之一，評審過程嚴謹且競爭激烈，透過全球企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment，簡稱CSA），針對環境（E）、社會（S）和治理（G）三大面向進行全面評估，企業需在這些領域展現出色的表現，確保永續行動持續且有效，才得以在眾多企業中脫穎而出入選，本次評選針對全球7690家企業、涵蓋62種產業去年永續表現給予計分，最後僅780家企業得以入選《2025永續年鑑》。

遠傳不僅獲入選《2025永續年鑑》，並再度蟬聯入選全球前5％企業，且評分高居電信業全球第二、全台第一，展現ESG治理卓越佳績，堪稱國際級永續標竿企業。

此外，遠傳去年底也連續六年入選競爭最激烈的「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，並以創紀錄的總分94分的佳績，連續兩年位居全球電信業第一名，超過六成評選指標均位居全球電信業第一。

世界最大碳揭露組織CDP（碳揭露專案）最新「氣候變遷」評比，遠傳也再蟬聯「領導級」高度肯定。

ESG 遠傳電信

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