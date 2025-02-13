標普全球永續年鑑 「台灣大」連八年入選

台灣大哥大（3045）落實永續發展，ESG表現比肩全球，從全球超過7,690家受評企業中脫穎而出，連續八度入選《S&P Global永續年鑑》（S&P Global Sustainability Yearbook 2025），2025年更名列全球前5%，為獲選S&P Global永續年鑑評比頂尖排行最多次數的台灣電信業者。

《S&P Global永續年鑑》為全球最具指標性的ESG評比之一，根據道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評鑑（CSA），從經濟、環境及社會三大面向評估企業的永續發展能力。

台灣大營運過程中落實減碳，提前六年於2024年達成IDC雲端機房100%再生能源使用，綠電使用比例已超越原先設定的10%目標，2025年將提升至17%，超過原定的15%目標，更掌握國際自然碳匯發展趨勢，推動藍碳復育；應用AI技術，強化網路韌性與用戶安全，提升數位競爭力，多次入選《S&P Global永續年鑑》，彰顯公司治理、環境管理及新能源布局、數位安全與AI創新等ESG策略布局獲肯定。

台灣大董事長蔡明忠表示，入選《S&P Global永續年鑑》肯定台灣大在ESG領域的努力，也激勵台灣大全體同仁持續以「價值創造」為核心，用「科技」守護美好，擴大永續倡議與行動。

蔡明忠指出，根據世界經濟論壇發布《2025全球風險報告》，氣候危機、生物多樣性喪失與社會不平等長期風險日益嚴峻，台灣大發揮資通訊核心能力，攜手產官學，以實際行動回應全球環境挑戰，並投入自然碳匯研究，推動全球首創紅樹林複合式養殖負碳技術「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，「藍碳生態系」是地球生物圈最大碳匯之一，台灣大贊助15位學者教授，展開8項子計畫，將在今年5月於「台江國家公園」內的廢棄魚塭，種植3,000棵紅樹林，預估每一公頃紅樹林每年可吸收77公噸二氧化碳，期達到減緩氣候變遷、保護生物多樣性、土地活化及國土保育的目標，為下一代留下更美好的未來。

台灣大強化氣候相關的資訊揭露，發布TCFD報告書，設定2050淨零排放目標，成為全亞洲第一家通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查的科技電信業者，透過儲能、淨零科技，擴大再生能源布局，支持中研院地熱能、海洋能與去碳燃氫等潔淨能源開發計畫，2023年成功發出「去碳燃氫」第1度電；與泓德能源合作，強化台灣大營運據點的綠電應用；加入「富邦能源綠能投資平台」，投資380MW光電案場及開發354MW儲能案場。

台灣大承諾2030年前實現交通載具100%電動化（EV100），推動MyCharge電動車充電服務，更擁抱AI、RPA ，培育人才成為駕馭AI的新時代「超人」，並以AI打詐，保護2.82億筆交易隱私，攜手夥伴「種福電」，綠電收益轉化為愛心，綿延20年。