聽新聞
0:00 / 0:00

台達電：今年RE100達陣

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）副總裁暨永續長周志宏昨（12）日表示，「碳排有價」是有效的碳管理機制，台達電自2021年實施每公噸高達300美元的內部碳定價機制，領先全球，隔年即達到溫室氣體（市場別）排放下降13.5%的成效，2023年進一步下降39%，2025年台灣台達電將達到RE100目標。

台達電昨發表《台達電子內部碳定價報告書》，將公司推廣內部碳定價的實務經驗編成電子版專書，分享全球碳費發展趨勢、內部碳定價的各式應用、及碳定價管理機制關鍵運作要素等。

周志宏表示，全球氣候變遷加速淨零碳排腳步，不論面臨法規或客戶的壓力，碳有價時代已來臨，台達電自2014年開始推動內部碳定價，前三年是「影子價格」，配合碳有價的觀念，周志宏認為，包括如何定價、收費等，都是管理面需要面臨的難題。

台達電自2021年將「內部碳費」融入管理機制，以每公噸300美元的價格，向事業單位徵收碳費，並將碳費轉成碳基金，鼓勵事業單位投入再生能源開發、能資源管理，及低碳創新研發等，預估一年收取碳費約新台幣數十億元。

周志宏說，每公噸碳費300美元定價機制，主要依據聯合國氣候變遷委員會（IPCC）評估報告，若要將全球暖化升溫控制在攝氏1.5度內，需要達到這樣的碳定價水準。

台達電 新台幣 氣候變遷

延伸閱讀

CDP評鑑 台達電四度拿雙A

台達電四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙「A」領導級企業

輝達GTC大會 四大台廠列鑽石級贊助商

台達電 加碼在美投資

相關新聞

台積大投資9,000億銀彈上膛 在美召開董事會通過七大議案

台積電昨（12）日公告首度在美國亞利桑那州新廠召開董事會後的七項決議，以核准約171.41億美元（約新台幣5,639.1...

鴻海：今年…相當不錯的一年 業績會非常壯大

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，今年鴻海有第二隻腳（指AI伺服器），資本支出一定會增加，業績也會變得非常壯大，「會比去...

川普關稅戰 鴻海劉揚偉憂景氣衰退

鴻海董事長劉揚偉表示，美國總統川普希望要在美國製造，為了呼應美國製造，鴻海和夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中；...

英業達三優勢 通吃蘋果訂單

英業達在大陸伺服器代工市場闖出一片天，已打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，奪單關鍵與長期耕...

閎暉老店新生 市場注目

機構件廠閎暉成立於2001年，為國內老牌上市公司，歷經多次轉型後，本次併購日商FDK，能否讓這家「老店重新擦亮招牌」，備...

美銀下調GB200出貨量預估

美銀證券發布最新的「亞太科技產業」報告指出，下調今年GB200伺服器出貨量，主要是因為供應鏈生產良率較低，且輝達人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。