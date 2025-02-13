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台達電：今年RE100達陣
台達電（2308）副總裁暨永續長周志宏昨（12）日表示，「碳排有價」是有效的碳管理機制，台達電自2021年實施每公噸高達300美元的內部碳定價機制，領先全球，隔年即達到溫室氣體（市場別）排放下降13.5%的成效，2023年進一步下降39%，2025年台灣台達電將達到RE100目標。
台達電昨發表《台達電子內部碳定價報告書》，將公司推廣內部碳定價的實務經驗編成電子版專書，分享全球碳費發展趨勢、內部碳定價的各式應用、及碳定價管理機制關鍵運作要素等。
周志宏表示，全球氣候變遷加速淨零碳排腳步，不論面臨法規或客戶的壓力，碳有價時代已來臨，台達電自2014年開始推動內部碳定價，前三年是「影子價格」，配合碳有價的觀念，周志宏認為，包括如何定價、收費等，都是管理面需要面臨的難題。
台達電自2021年將「內部碳費」融入管理機制，以每公噸300美元的價格，向事業單位徵收碳費，並將碳費轉成碳基金，鼓勵事業單位投入再生能源開發、能資源管理，及低碳創新研發等，預估一年收取碳費約新台幣數十億元。
周志宏說，每公噸碳費300美元定價機制，主要依據聯合國氣候變遷委員會（IPCC）評估報告，若要將全球暖化升溫控制在攝氏1.5度內，需要達到這樣的碳定價水準。
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