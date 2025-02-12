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網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

增資子公司100億美元 台積電：降低外匯避險成本

中央社／ 新竹12日電

台積電董事會核准於不超過100億美元額度內增資持股100%子公司TSMCGlobal，金額龐大引發市場關注。台積電表示，主要為降低外匯避險成本。法人指出，台積電去年累計增資TSMC Global約80億美元，這次增資並無異常。

隨著美國亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電首度遠赴亞利桑那州廠召開董事會，會中核准不超過100億美元額度內增資TSMC Global，以降低外匯避險成本。

媒體報導，對於台積電董事會會核准高額金額在匯兌上感到意外，顯然正在對美國總統川普上任後的金融秩序變化備好因應對策。台積電則強調，增資子公司TSMC Global主要為降低外匯避險成本。

法人指出，台積電2024年2月董事會核准增資TSMCGlobal約30億美元，同年6月董事會再核准增資TSMCGlobal約50億美元，台積電2024年董事會合計核准增資TSMC Global約80億美元。由此觀察，這次增資TSMC Global並無特別異常。

台積電董事會同時核准資本預算約171億4140萬美元，約新台幣5630.26億元，以因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，內容包括建置及升級先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能，及廠房興建和廠務設施工程。

市場關注美國資本支出金額，台積電表示，不揭露特定區域金額。

台積電 增資

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