增資子公司100億美元 台積電：降低外匯避險成本
台積電董事會核准於不超過100億美元額度內增資持股100%子公司TSMCGlobal，金額龐大引發市場關注。台積電表示，主要為降低外匯避險成本。法人指出，台積電去年累計增資TSMC Global約80億美元，這次增資並無異常。
隨著美國亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電首度遠赴亞利桑那州廠召開董事會，會中核准不超過100億美元額度內增資TSMC Global，以降低外匯避險成本。
媒體報導，對於台積電董事會會核准高額金額在匯兌上感到意外，顯然正在對美國總統川普上任後的金融秩序變化備好因應對策。台積電則強調，增資子公司TSMC Global主要為降低外匯避險成本。
法人指出，台積電2024年2月董事會核准增資TSMCGlobal約30億美元，同年6月董事會再核准增資TSMCGlobal約50億美元，台積電2024年董事會合計核准增資TSMC Global約80億美元。由此觀察，這次增資TSMC Global並無特別異常。
台積電董事會同時核准資本預算約171億4140萬美元，約新台幣5630.26億元，以因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，內容包括建置及升級先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能，及廠房興建和廠務設施工程。
市場關注美國資本支出金額，台積電表示，不揭露特定區域金額。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言