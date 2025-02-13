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Appier擴版圖 買法國新創

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）昨（12）日宣布以3,870 萬美元（約新台幣12.7億元）收購法國新創公司 AdCreative.ai，主要看好其生成式AI發展與行銷廣告科技創新，相關併購計畫預計3月完成，有助Appier拓展目前成長最快的歐洲市場。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，此次收購將強化產品組合、推進Appier生成式AI發展，深化數據護城河，擴大全球市場服務能量並提升整體毛利結構。以Appier在亞太市場的領導地位及在美國的高速市場滲透，結合AdCreative.ai在歐洲的市場利基，併購將進一步完善公司AI 版圖，驅動Appier成效型行銷AI解決方案在全球市場的增長。

AdCreative.ai 執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）表示，這項合作是一項令人振奮的里程碑。Appier 在 AI 與廣告領域擁有超過十年的經驗，其創新精神與公司致力於提升廣告創意效率與表現的使命，完美契合。

Appier前四次的收購，包括2018年收購印度新創QGraph；2019年收購日本AI新創Emotion Intelligence（Emin），開拓日本市場以及提升對消費者情緒分析技術；2021年收購台灣新創聊天機器人平台BotBonnie，開闢當前最紅的對話式商務；2022年收購美國行銷科技業者Woopra，著眼於該公司對商業活動的分析和可視化功能，並以此建立下一代客戶數據平台（CDP）。

Appier本周五將發布2024年第4季和全年營運報告。在去年11月公布的2024年第3季財報中表現亮眼，包括營收、獲利、營業利益率創新高，並首度宣布今年擬配發2日圓股利，展現對後續成長信心。

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