閎暉老店新生 市場注目

機構件廠閎暉（3311）成立於2001年，為國內老牌上市公司，歷經多次轉型後，本次併購日商FDK，能否讓這家「老店重新擦亮招牌」，備受市場矚目。

閎暉前為光寶集團旗下旭麗電子之橡膠事業部，早期主要供應手機按鍵等零組件的開發與製造，但因觸控手機崛起，後續則轉型為瞄準機構整合元件與汽車內裝機購件等業務。

由於科技產業典範轉移，閎暉早期的手機按鍵業務已經難以跟上時代趨勢，但想要轉型卻也毫無頭緒，即使找到方向，也必須承受陣痛期，因此營運幾度載浮載沉，2014年時，甚至出現上市以來首度虧損，敲響營運警鐘，接著在2016年起，連續五年虧損，直到2021年才轉虧為盈。

回顧閎暉的轉型之路，主要是從華新麗華集團的焦家入主後才開始邁大步。2020年時，被動元件大廠華新科宣布公開收購閎暉，並在2021年時再次認購閎暉的私募股，持股比重達25%，最終華新科成為閎暉最大股東，正式主導閎暉未來營運方向。焦家入主閎暉之後，確認公司未來轉型方向，專注車用市場與機構整合元件，最終在2021年轉虧為盈，並連續三年獲利。