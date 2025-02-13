閎暉併日商跨足能源市場 收購全球鎳氫電池龍頭FDK 45%股權

機構件廠閎暉（3311）昨（12）日宣布，將以每股435日圓、總金額67.54億日圓（約新台幣14.42億元），收購日商富士通轉投資全球鎳氫電池龍頭FDK約45%股權，藉此擴大營運規模，並跨入能源電力市場，強化轉型效益。

FDK為日本上市公司，昨天收盤價為640日圓，閎暉本次開價每股435日圓收購，較FDK昨天收盤價折價約32%。本次收購案為合意併購。

閎輝是華新麗華集團旗下PSA事業群被動元件大廠華新科轉投資公司。

此次閎輝是繼被動元件大廠國巨上周宣布斥資約655.59億日圓（約新台幣140億元）收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）100%股權之後，金蛇年開市以來第二家宣布跨國併購案的台灣上市櫃企業，且不約而同鎖定日商。

閎輝並未公布本次收購案預計完成時間，業界預期最快上半年完成。

閎暉昨天因有重大訊息待公布而停牌，公司下午發布重訊宣布，將公開收購FDK普通股1,552.74萬股，約為FDK在外流通股權45%。閎輝並與FDK母公司富士通簽署應賣協議，目前富士通約持有FDK近58.82%股權，後續依照協議規定，富士通將其持有的全數FDK普通股參與應賣，而閎輝僅於預定收購數範圍內收購。

閎輝表示，收購案成就後，FDK將維持在東京證交所上市，富士通將其持有的FDK多數股權出售給閎暉後，持股比重約剩下13.82%，推算退居第二大股東，僅次於閎暉。

閎暉指出，完成收購案後，該公司將在現有產品基礎上，透過廣泛業務觸角，擴大客戶網路及銷售市場，帶來新的產品組合與成長動能，同時也會整合產能，有助提升營運效率，深化EMS業務。

閎暉認為，雙方合作還能進一步優化製造、研發成本及核心競爭力，同時增加生產基地以降低營運風險，提供客戶更具競爭力之產品及服務，以增加雙方營運優勢。