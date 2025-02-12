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台達發表企業內部碳定價報告書 分享淨零減碳管理經驗

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電今天首度公開發表內部碳定價報告書，台達電永續長周志宏（圖）出席。圖／中央社
台達電今天首度公開發表內部碳定價報告書，台達電永續長周志宏（圖）出席。圖／中央社

台達電（2308）12日發表《台達電子內部碳定價報告書》，將公司推廣內部碳定價的實務經驗編撰成電子版專書，分享全球碳費發展趨勢、當前內部碳定價的各式應用、台達碳定價管理機制的關鍵運作要素以及階段性成效。

面對各國日益嚴格的氣候政策法規與客戶端的市場需求，內部碳定價制度除了落實碳排有價的觀念，可成為企業將氣候風險轉化成低碳轉型綠色商機的重要推手。企業亦可善用此碳管理工具，透過書中分享的執行步驟與脈絡，結合核心發展策略與減碳目標，驅動內部行為改變，有助於對應國內碳費收取，以及歐盟碳邊境調整機制(CBAM)等法規的變化。

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，內部碳定價是有效的碳管理機制，台達鼓勵企業將『碳排有價』的觀念在組織內部紮根，以具體的貨幣化形式將外部衝擊內部化。2021年是台達實施內部碳費機制的第一年，隔年即達到溫室氣體(市場別)排放下降13.5%的成效，2023年進一步下降39%，成果顯著。儘管目前全球的碳費價格不一，企業可以依營運需求訂定自己的內部碳價，據此建立策略目標、配套措施與基礎建設，助力推展減碳行動，形成一個企業減碳的正向的循環。

常見的內部碳定價作法包括：影子價格、隱含價格、碳費，以及內部排放交易等不同應用形式。台達2014年起即以「影子價格」為機制計算排碳對投資專案的影響，至2021年則將「內部碳費」融入管理機制，以每公噸300美元的價格，向事業單位徵收碳費，並將碳費轉成碳基金，鼓勵事業單位投入再生電力發展、能資源管理，以及低碳創新研發，以加速減碳目標達成進而推動創新研發，例如「再生電力匹配程式」的開發，以及是否「導入氫能技術」的評估等都為公司創造出未來的商機。推動內部碳費機制的同時，積極有效的跨部門溝通與資源整合亦是關鍵的要素，包括凝聚目標共識、經營團隊的支持、觀念形塑、建立管理機制、以至於績效連結，都需要相關部門的協同合作。

未來台達電將進一步規劃內部碳費機制的進階方法學，將碳費收取涵蓋範疇由目前的範疇一與範疇二，擴及至範疇三排放。同時，透過內部碳定價機制聚焦前瞻的科技研發，鼓勵發展更多創新低碳產品與解決方案，拓展綠色商機，攜手全球客戶與供應商夥伴，共同朝向全球淨零的氣候目標邁進。

台達電 減碳

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