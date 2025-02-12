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買方採購策略轉趨被動 DRAM首季合約價恐全面走跌

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導

2025年第1季進入淡季循環！根據研調機構集邦（TrendForce）調查，第1季DRAM市場因智慧手機等消費型產品需求持續萎縮，加上筆記型電腦等產品因擔心川普上任後可能拉高進口關稅的疑慮，已提前備貨，進而造成DRAM均價下跌。其中，一般型DRAM（Conventional DRAM）的跌幅預估將擴大至8%至13%，若計入HBM產品，價格預計下跌0%至5%。

PC端價格估跌幅為8-13% Server端則跌5-10%

集邦表示，2024年第4季PC OEM在終端銷售疲弱、DRAM價格反轉下跌的情況下，加速DRAM庫存去化力道，此情形將延續至2025年第1季，進一步影響位元採購量。DDR4供給部分，由於消費性需求低迷，然大陸供應商持續擴大生產規模，以及現貨市場的低價顆粒供給增加影響，導致跌價程度將持續大於DDR5。據此，預估2025年第1季PC DRAM價格將繼續下跌，幅度較前一季擴大。

在Server DRAM方面，2025年第1季同樣受淡季因素影響，DDR5與DDR4 Server DRAM合約價走弱。此外，原廠大幅轉移DDR4產能至DDR5，加上少數HBM產能因韓廠無法再出貨給大陸而轉至DDR5，使DDR5的供應增加。DDR4則因通路商貨源充足、買方庫存仍高，以及大陸供應商有意於2025年擴大生產，賣方只能降價求售，導致DDR4跌勢將加劇。

Mobile、Graphics和Consumer DRAM跌幅分歧

集邦指出，智慧手機品牌廠歷經兩個季度調節，平均庫存已恢復至健康水位，預期2025年第1季品牌廠對Mobile DRAM將維持被動的採購策略，以獲得更具吸引力的合約價格。從供給角度分析，原廠考量2024年底庫存及年度財報壓力，傾向將2025年第1季需求提前出貨，間接造成第1季LPDDR4X和LPDDR5X合約價下滑，預估LPDDR4X季減8%至13%，LPDDR5X季減3%至8%。

2025年第1季Graphics DRAM整體需求仍較平淡，主要需求動能來自新顯卡的GDDR7備貨，價格走勢也受其他DRAM產品拖累，預估平均季減5%至10%。集邦表示，雖然同類別的產能將陸續轉往HBM領域，但Graphics DRAM的價格仍會受其他應用影響，加上買方庫存依然偏高，短期而言價格將持續下滑。

Consumer DRAM價格於2024年第4季開始反轉向下，買方預期後續將持續下跌，採購心態更為被動，並握有議價優勢。從供給分析，因消費型產品銷售不振、單機容量成長也有限，抑制整體Consumer DRAM出貨增幅，造成供應商庫存自2024年下半年逐季增加，加上現貨市場的低價賣壓，預期合約價跌幅將於2025年第1季持續擴大，DDR3將季減3%至8%，DDR4則季減10%至15%。

DRAM

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