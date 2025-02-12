快訊

經典賽／台韓交流賽20099人進場 中華隊預習應援熱

加碼最終回！大樂透頭獎衝4.3億開獎 大小紅包剩餘獎金全均分

嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

北榮攜手宏達電 打造XR+AI醫學教育平台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）12日宣布，旗下致力於整合及發展全球醫療 VR 生態系資源的 Medical VR 團隊與臺北榮民總醫院（以下簡稱北榮）教學部攜手，打造國際級醫學教育與訓練平台，以應對全球醫學教育資源不均與國際人才培育的挑戰。

此平台結合創新技術、支援中文、英文及越南語等多國語言，並整合各種虛擬實境（VR）、混合實境（MR）、擴增實境（AR）及人工智慧（AI）多元豐富體驗教材，全面提升醫護人員臨床技能、團隊協作與照護能力，強化國際醫學教育與訓練效能。

宏達電表示，傳統醫學訓練受限於臨床資源與實作機會，而 XR 技術（VR、MR 及 AR）能模擬各類臨床場景，讓學員在安全可控的環境下反覆練習。例如，VR 可應用於心房顫動電燒治療、敗血症處置、針扎預防與病患轉移技巧訓練，幫助醫護人員熟練關鍵技術；MR 則導入氣管插管訓練系統，透過手勢操作進行模擬，幫助實習醫學生掌握插管技巧，應對各種臨床挑戰。這些技術不僅提升學員的專業技能，也強化臨床團隊的協作效率。

此平台結合北榮深厚的醫學教案開發經驗與 HTC Medical 的 XR 及 AI 技術，為全球學員提供多元學習資源，包括沉浸式 VR 模組、AI 虛擬病人（Generative AI Virtual Patients）教案製作平台，以及可在網頁端操作的互動學習工具。

臺北榮民總醫院教學部長楊盈盈表示，此平台有效解決過去數位醫學教育平台在國際推廣上的瓶頸，不僅具備豐富的知識資源，還提供多語系支援與創新技術，確保學員無論身處何地，都能獲得高品質的醫學教育，並順利銜接臨床照護需求。

HTC VIVE 企業解決方案資深副總經理鮑永哲指出，透過 XR 與 AI 技術，醫學教育得以突破地理與技術限制，並透過生成式 AI 加速醫學訓練內容的開發與應用，讓教師能更有效率地創建互動教案，提供學生更具臨床價值的學習體驗。

AI VR 宏達電

延伸閱讀

過年寒流讓病患塞爆急診 醫師憂未來低溫再襲病人又激增

北榮擁多位排名世界前2%醫師 克國參訪推心理健康服務

AR眼鏡人氣回來了 這4檔漲停紅燈高掛 宏達電也反彈

宏達電股價跌停、進場撿便宜？網友看衰：沒了XR剩什麼

相關新聞

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

台積電首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會，核准財報、現金股利及資本預算案等，沒有外界關注的擴大美國投資案。產業專家表示，美...

台達發表企業內部碳定價報告書 分享淨零減碳管理經驗

台達電（2308）12日發表《台達電子內部碳定價報告書》，將公司推廣內部碳定價的實務經驗編撰成電子版專書，分享全球碳費發...

台灣PC市場今年吹寒風 宏碁逆勢挑戰成長

儘管業界看淡今年台灣PC市場需求，但宏碁（2353）衝刺業務、挑戰持續成長，看好今年商用及消費性PC業務皆會增長，整體而...

何時上映？中華隊奪冠紀錄片已開拍 陳立白曝殺青時間點

台灣運動彩券12日舉辦「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，日前中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，熱血歷程...

「不要糾結」台達電內部碳定價報告書首度公開 永續長：做就對了

台灣碳費制度今年開始施行，2026年將正式收費，台達電早從2014年就開始推動企業內部碳定價機制，今天發表「台達電子內部...

Appier斥12.7億元收購法國行銷科技新創 將有助拓展歐洲市場

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）今天宣布以3,870萬美元（約新台幣12.7億元）與法國新創公司 AdCreative.ai達成收購協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。