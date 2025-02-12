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閎暉收購日本鎳氫電池大廠FDK股權 13日起恢復交易

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，機構件廠閎暉（3311）已公布暫停交易事由重大訊息，上市普通股自2月13日起恢復交易。

閎暉12日宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435元收購日本鎳氫電池大廠FDK約45%股權，收購完成後，FDK將維持在東京證交所上市，而雙方則會彼此資源整合，擴大營運規模，並跨入能源電力市場。

閎暉重訊指出，公司預定公開收購FDK普通股1,552.74萬股，約為該公司在外流通股權45%，同時公司也與FDK母公司富士通簽署應賣協議，目前富士通約持有FDK近58.82%股權，後續依照協議規定，富士通將其持有的全數FDK普通股參與應賣，而公司僅於預定收購數範圍內收購。

富士通 閎暉

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