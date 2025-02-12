台灣PC市場今年吹寒風 宏碁逆勢挑戰成長
儘管業界看淡今年台灣PC市場需求，但宏碁（2353）衝刺業務、挑戰持續成長，看好今年商用及消費性PC業務皆會增長，整體而言，宏碁預估今年在台灣市場將有個位數成長，主要受惠微軟（Microsoft）win 10作業系統將停止支援，以及輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡上市利多加持。
2024年總體經濟狀況不佳，民眾及企業支出保守，PC換機潮不明顯，全年度台灣整體PC市場出貨量雙位數下滑，惟宏碁仍交出個位數成長。
展望今年，宏碁表示，從台灣整體PC市場來看，目前業界預期2025年出貨量將呈現年減0-5%區間，但宏碁今年目標仍是個位數成長。
宏碁指出，看好今年在台業務仍能持續成長，主要是因輝達今年推出新世代RTX50系列顯卡，有望帶動一波電競換機潮，刺激消費性PC業務成長。
而在商用市場方面，隨著微軟作業系統Win 10將於今年下半年度停止支援，業界普遍看好今年商用PC市場需求，事實上，去年底宏碁已感受到企業端開始換機，第4季就有金融業者專案。
看好商用市場增長動能，宏碁12日宣布首款輕於1公斤的Copilot+PC商用AI筆電TravelMate P6 14 AI預計3月在台開賣，該機搭載Intel Core Ultra 處理器（系列二），內建NPU能提供高達120 TOPS的AI算力。
不過，儘管產業面有利多因素加持，但宏碁仍謹慎看待市況，主要是因今年政經變數較多，其中，在台灣商用市場方面，就有政府總預算及財劃法等變數，相關議題將影響政府標案開案狀況。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言