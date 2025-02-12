台灣PC市場今年吹寒風 宏碁逆勢挑戰成長

儘管業界看淡今年台灣PC市場需求，但宏碁（2353）衝刺業務、挑戰持續成長，看好今年商用及消費性PC業務皆會增長，整體而言，宏碁預估今年在台灣市場將有個位數成長，主要受惠微軟（Microsoft）win 10作業系統將停止支援，以及輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡上市利多加持。

2024年總體經濟狀況不佳，民眾及企業支出保守，PC換機潮不明顯，全年度台灣整體PC市場出貨量雙位數下滑，惟宏碁仍交出個位數成長。

展望今年，宏碁表示，從台灣整體PC市場來看，目前業界預期2025年出貨量將呈現年減0-5%區間，但宏碁今年目標仍是個位數成長。

宏碁指出，看好今年在台業務仍能持續成長，主要是因輝達今年推出新世代RTX50系列顯卡，有望帶動一波電競換機潮，刺激消費性PC業務成長。

而在商用市場方面，隨著微軟作業系統Win 10將於今年下半年度停止支援，業界普遍看好今年商用PC市場需求，事實上，去年底宏碁已感受到企業端開始換機，第4季就有金融業者專案。

看好商用市場增長動能，宏碁12日宣布首款輕於1公斤的Copilot+PC商用AI筆電TravelMate P6 14 AI預計3月在台開賣，該機搭載Intel Core Ultra 處理器（系列二），內建NPU能提供高達120 TOPS的AI算力。

不過，儘管產業面有利多因素加持，但宏碁仍謹慎看待市況，主要是因今年政經變數較多，其中，在台灣商用市場方面，就有政府總預算及財劃法等變數，相關議題將影響政府標案開案狀況。