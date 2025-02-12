何時上映？中華隊奪冠紀錄片已開拍 陳立白曝殺青時間點

台灣運動彩券12日舉辦「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，日前中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，熱血歷程感動國人，威剛（3260）宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，台灣運動彩券、威剛科技董事長陳立白今日表示，「已經在進行中，電影最快明年可以上映。」

陳立白表示，電影已經在進行中，「順利今年第2季會開始籌拍，我們希望能夠拍得更精緻一點，所以沒有要趕在今年殺青」，殺青時間點會在明年，總資金需先保密。

他表示，其實會開拍「紀錄片」跟「電影」，紀錄片目前已經開拍，希望能夠在今年拍攝完成殺青，殺青代表可以在今年上大螢幕，他說時間點不同，「因為拍紀錄片跟拍電影是兩個完全不同的方向。」

提到運動彩券，陳立白表示，今年跨入台灣運彩第三屆的第二年，細數去年第三屆第一年的成績，雖然說很辛苦，可是內部很努力的達成600多億的目標，感謝所有公協會理事長和經銷商以及運彩全體員工努力，還有教育部體育署各級長官支持，才得以締造佳績。

陳立白說，去年度運彩挹注政府體育發展基金超過70億元，台灣運彩推動國家體育賽事以及支持運動員是不遺餘力，去年很開心看到台灣終於得到世界級的職業世界冠軍，他說，「我期待這個世界冠軍也等了超過50年」，希望在新的一年度2025年，台灣運動賽事能創下更好的成績。