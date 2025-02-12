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Appier斥12.7億元收購法國行銷科技新創 將有助拓展歐洲市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Appier以新台幣12.7億元收購法國行銷科技新創AdCreative.ai。左為Appier執行長游直翰，右為AdCreative.ai 執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）。圖／Appier提供
Appier以新台幣12.7億元收購法國行銷科技新創AdCreative.ai。左為Appier執行長游直翰，右為AdCreative.ai 執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）。圖／Appier提供

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）今天宣布以3,870萬美元（約新台幣12.7億元）與法國新創公司 AdCreative.ai達成收購協議，看好其生成式 AI 發展與行銷廣告科技創新，這也是Appier自2018年以來第五次收購新興的行銷科技業者，相關併購計畫預計在3月完成，將有助Appier拓展目前成長最快的歐洲市場，加速其生成式 AI 產品能量、拓展全球業務版圖、及打造面向未來的行銷與廣告科技解決方案。

擴大AI行銷影響力

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier高速全球布局，此次收購將強化產品組合、推進Appier生成式AI發展，深化數據護城河，擴大全球市場服務能量並提升整體毛利結構。以Appier在亞太市場的領導地位及在美國的高速市場滲透，結合AdCreative.ai在歐洲的市場利基，併購將進一步完善公司AI 版圖，驅動Appier成效型行銷AI解決方案在全球市場的增長。

Appier透過收購強化其生成式AI布局與行銷AI解決方案的領先地位，幫助企業提升從創意生成到效能優化的整體廣告營運效率，看好在電商、遊戲、消費品等高速增長的產業，賦能客戶，拓展全新成長機會。

AdCreative.ai 執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）表示，這項合作是一項令人振奮的里程碑。Appier 在 AI 與廣告領域擁有超過十年的經驗，其創新精神與公司致力於提升廣告創意效率與表現的使命，完美契合。

作為跨國AI公司，本次併購也為Appier新增優秀的國際AI人才，共同推動產品與技術創新。

歷次併購回顧

Appier前四次的收購，包括2018年收購印度新創QGraph，強化行銷自動化和個人化推播通知技術；2019年收購日本AI新創Emotion Intelligence（Emin），順利開拓更大的日本市場以及提升對消費者情緒分析技術；2021年收購台灣新創聊天機器人平台BotBonnie，整合在產品中，開闢當前最紅的對話式商務，更透過AI與大語言模型強化對消費者的個人行銷；2022年收購美國行銷科技業者Woopra，著眼於該公司對商業活動的分析和可視化功能。Appier將相關技術導入AIXON產品的AI功能相輔相成，Appier並以此建立下一代客戶數據平台(CDP)。透過導入第一方數據建立客戶檔案，並能自動機器學習模型構建，預測最終用戶行為。

Appier藉由不同的收購案取得行銷技術，整合產品產生綜效，完整各項AI智慧行銷產品。在去年11月公布的2024年第3季財報中表現亮眼，包括營收、獲利、營業利益率創新高，首次宣布預計今年配發2日圓股利，展現對後續成長信心。

AI 廣告 科技業

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