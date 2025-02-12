「不要糾結」台達電內部碳定價報告書首度公開 永續長：做就對了

台灣碳費制度今年開始施行，2026年將正式收費，台達電早從2014年就開始推動企業內部碳定價機制，今天發表「台達電子內部碳定價報告書」，不藏私首度公開公司內部的碳定價施行經驗，希望與台灣企業分享。

台達電永續長周志宏今天表示：「面對碳有價時代來臨，大家不要一直糾結在碳要定價在多少錢，做就對了！」他說，很多事情做下去就知道，實施內部碳定價，大家就有成本概念，知道哪裡該省、哪裡可以節能減碳。

周志宏舉台達電為例，公司早從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元（約新台幣90元），2017年台達電集團在全球同步實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年進一步上調到每噸碳300美元（約新台幣9840元）。

台達電內部碳價，相較於目前歐盟碳排放權（EUA）期貨價格約每噸80歐元（約新台幣2720元）高出許多，比起台灣碳費初期一般費率設定在每噸新台幣300元，更是超出30倍以上。

周志宏解釋，台達電的內部碳定價，是參考全球各地據點，每節省1噸碳所必須花費的成本去計算，並採取其中高標。一方面展現台達電節能減碳的決心，另一方面也顯示節能減碳一開始會比較容易，到後面成本會愈來愈高。

周志宏分享，根據台達電內部碳定價機制，每年可收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，而台達電董事長鄭平已經下令，「希望這些收到的錢能全部花掉」，因為收取碳費只是手段，不是目的，目的是希望能真正達到節能減碳效果。

因此，台達電收到的內部碳費基金，會投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。