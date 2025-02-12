「不要糾結」台達電內部碳定價報告書首度公開 永續長：做就對了
台灣碳費制度今年開始施行，2026年將正式收費，台達電早從2014年就開始推動企業內部碳定價機制，今天發表「台達電子內部碳定價報告書」，不藏私首度公開公司內部的碳定價施行經驗，希望與台灣企業分享。
台達電永續長周志宏今天表示：「面對碳有價時代來臨，大家不要一直糾結在碳要定價在多少錢，做就對了！」他說，很多事情做下去就知道，實施內部碳定價，大家就有成本概念，知道哪裡該省、哪裡可以節能減碳。
周志宏舉台達電為例，公司早從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元（約新台幣90元），2017年台達電集團在全球同步實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年進一步上調到每噸碳300美元（約新台幣9840元）。
台達電內部碳價，相較於目前歐盟碳排放權（EUA）期貨價格約每噸80歐元（約新台幣2720元）高出許多，比起台灣碳費初期一般費率設定在每噸新台幣300元，更是超出30倍以上。
周志宏解釋，台達電的內部碳定價，是參考全球各地據點，每節省1噸碳所必須花費的成本去計算，並採取其中高標。一方面展現台達電節能減碳的決心，另一方面也顯示節能減碳一開始會比較容易，到後面成本會愈來愈高。
周志宏分享，根據台達電內部碳定價機制，每年可收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，而台達電董事長鄭平已經下令，「希望這些收到的錢能全部花掉」，因為收取碳費只是手段，不是目的，目的是希望能真正達到節能減碳效果。
因此，台達電收到的內部碳費基金，會投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言