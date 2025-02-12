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台積電處分逾9.5億元設備 分批予采鈺、南京子公司

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電（2330）12日公告處分機器設備，交易金額估計逾4.5億元設備給子公司采鈺。圖／路透
台積電（2330）12日公告處分機器設備，交易金額估計逾4.5億元設備給子公司采鈺。圖／路透

台積電（2330）12日公告處分機器設備，交易金額估計逾4.5億元設備給子公司采鈺。台積電公告提到，處分之具體目的為整體營運規劃。依訂單條件付款。另外預計處分5億元設備給南京子公司，兩筆合計逾9.5億元設備。

台積電公告，董事會通過日期：民國114年2月12日，事實發生日：114/2/12~114/2/12，處分設備實際交易金額以雙方合約為準。預計交易金額介於14.5佰萬美元至16.5佰萬美元，實際交易金額以雙方合約為準。交易相對人采鈺科技股份有限公司，為本公司之子公司。

另外台積電也公告處分一批設備給南京子公司，事實發生日：113/2/13~114/2/12，交易總金額：預計交易金額約新台幣5億元，實際交易金額以雙方合約為準(不低於機器設備出售時之帳面價值)。

台積電 科技股 采鈺

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