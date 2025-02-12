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閎暉斥資14億元收購日商FDK 揮軍能源電力市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機構件廠閎暉（3311）12日宣布將斥資67.54億日圓（約新台幣14.42億元），以每股435元收購日本鎳氫電池大廠FDK約45%股權，收購完成後，FDK將維持在東京證交所上市，而雙方則會彼此資源整合，擴大營運規模，並跨入能源電力市場。

閎暉重訊指出，公司預定公開收購FDK普通股1,552.74萬股，約為該公司在外流通股權45%，同時公司也與FDK母公司富士通簽署應賣協議，目前富士通約持有FDK近58.82%股權，後續依照協議規定，富士通將其池有的全數FDK普通股參與應賣，而公司僅於預定收購數範圍內收購。

據悉，FDK 12日收盤價為640日圓，換言之，閎暉以折價約32%進行收購，而富士通將其股權出售給富士通後，約剩下13.82%的FDK股權，估計將退居第二大股東，僅次於閎暉。

閎暉指出，待收購完成後，公司將在現有產品基礎上，透過廣泛業務觸角，擴大客戶網路及銷售市場，帶來新的產品組合與成長動能，同時也會整合產能，有助提升營運效率，深化EMS業務。

閎暉認為，雙方合作還能進一步優化製造、研發成本及核心競爭力，同時增加生產基地以降低營運風險，提供客戶更具競爭力之產品及服務，以增加雙方營運優勢。

富士通 日本 閎暉

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