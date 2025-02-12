首家台遊戲商入選 橘子入選標普全球《2025永續年鑑》

Gamania橘子集團2025年迎向30周年，持續深耕企業永續發展獲得國際評鑑肯定，入選由全球最具指標性的國際永續評比機構標普全球（S&P Global）公布的《2025永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025）》，於互動媒體娛樂業（IMS, Interactive Media, Services & Home Entertainment）全球同業中名列第三名，總成績獲得產業最佳進步獎（Industry Mover）及全球前10%永續企業肯定，同時也是台灣首家入選的遊戲業！橘子集團作為台灣網路遊戲先驅者，今年迎接成立30周年，朝全生態網路企業邁進，自2021年引領同業率先啟動「永續轉動」ESG策略藍圖，運用自身數位技術優勢打造與企業文化相應的智慧治理制度，已連續4年在國內公司治理評鑑中持續位居上櫃公司6%-20%，本次更於標普全球的國際永續評鑑中，治理面獲滿分成績位居全球同業第一、社會面則拿下全球同業第二名傑出表現！

國際永續評鑑比機構標普全球 (S&P Global) 之《2025永續年鑑》(The Sustainability Yearbook 2025)，針對全球62個產業、7,690家上市櫃企業進行永續發展績效評分，本次全球共計780家領先企業入選年鑑。其中「互動媒體娛樂業 (IMS, Interactive Media, Services & Home Entertainment)」前三名企業：第一名 韓國Kakao Corp.、第二名日本LY Corporation、第三名台灣橘子集團。

橘子集團於最新公布的標普全球 (S&P Global) 企業永續年鑑中，取得全球互動媒體娛樂業總成績前10%佳績，同時也獲得產業最佳進步獎 (Industry Mover)。

全方位員工照護 社會面評鑑全球同業第二

橘子集團永續策略藍圖以「永續轉動」為核心，推展「轉動永續經營」、「轉動數位責任」、「轉動環境友善」及「轉動正向價值」四大面向，長期發揮創新精神。其中，「人才」是企業永續經營的關鍵，我們提供「橘人」優於法規及業界的薪資福利方案，從「身心能」提供全方位員工照護，打造多元平等的職場文化，不僅獲得國內市政單位獎項肯定，也在本次標普全球的國際評鑑中的「社會面」項目，拿下全球同業第二的優異成績。

職能發展方面，橘子集團打造「學習型組織」提升橘人職場競爭力，提供專業的實體與線上訓練課程，年度推出約300門課程、累計超過7,000受訓人次。身心關懷方面，除了設有員工餐廳「普橘島」提供健康美味餐點、「GamaGym健身房」擁有專業教練養成同仁運動習慣、「幼橘園」配合員工上下班時間提供子女托育支持，同時也設有「員工協助方案（EAP）」，與外部機構合作提供每位員工與眷屬每年免費的實體或線上諮商，已超過千人使用，滿意度達4.6分（滿分5分），離職率年減8%，實現橘人「樂業安居」的企業願景。

橘子集團致力打造多元平等的友善職場環境，提供「身心能」全方位員工照護，落實讓橘人「樂業安居」的目標，更打造「學習型組織」提升橘人競爭力。

ESG數位化！打造低碳機房、辦公大樓全天候智慧監控耗能

數位智能浪潮席捲世界，全球機房需求正以每年約10%的速度持續成長。做為台灣數位內容服務的供應者，橘子集團於2022年起積極部署減碳規劃，除推動機房轉型上雲之外，更擴大再生能源採購與節能設備更新，同時導入智慧能源監測管理系統，全天候監控分析建築物耗能情形，進而達到節電及空氣品質管理。2023年集團自有機房年減約33萬度電，減少約165公噸二氧化碳排放，相當於1萬3千棵樹一年的吸碳量；同年度啟用約21%太陽能綠電，並將老舊燈管汰換為LED感應系統，人均用電量相較前一年下降17%，符合《巴黎協定》升溫不超過1.5°C目標。而集團提前國內法令自主盤點潛在氣候風險，也使得環境面成績在本屆評鑑中，較前一年度提升24分。

2025年橘子集團迎接創立30周年，期能秉持「永續轉動」核心，發揮「唯一不曾改變的就是改變」的精神，持續強化公司治理、推動環境友善措施、發展正向職場文化，以具突破性與創新性的作為，響應台灣和全世界的永續發展目標。