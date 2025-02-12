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擴展產品線…宏碁商用AI筆電搶市 今年台灣區拚逆勢成長
研調指出，具備生成式人工智慧（AI）能力的筆記型電腦今年占比將達60%。電腦品牌廠宏碁持續擴展AI筆電產品線，今天宣布旗下首款重量低於1公斤的Copilot+ PC商用AI筆電TravelMate P6 14 AI預計3月在台灣開賣。
宏碁台灣區營運長張世欣出席媒體交流會表示，去年台灣家用個人電腦（PC）整體市場衰退雙位數，宏碁逆勢成長個位數；雖然今年台灣整體PC市場預估將持續下滑，宏碁會繼續力拚成長。
2024年總體經濟狀況不佳，民眾及企業支出保守，PC換機潮不明顯，宏碁增加低價筆電比重，去年宏碁在台灣市場的家用主流筆電平均售價約新台幣2萬元至2.5萬元。
展望2025年，隨著AI功能導入、筆電規格拉高，宏碁預期今年台灣家用主流筆電平均售價將提升到2.5萬元以上，整體筆電銷量也將較去年成長。
研究機構Counterpoint Research指出，在英特爾、超微和高通等晶片廠的推動下，2024年AI筆電持續成長，超過1/4的筆電具備生成式AI能力，2025年AI筆電占比將達到60%。
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