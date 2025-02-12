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AI server出貨量有望年增近28% 集邦提3情境：DeepSeek是變數之一

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據TrendForce最新研究，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等將成為影響2025年AI server出貨量的變數，TrendForce據此提出三種情境預估。圖／路透社
根據TrendForce最新研究，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等將成為影響2025年AI server出貨量的變數，TrendForce據此提出三種情境預估。圖／路透社

根據TrendForce最新研究，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等將成為影響2025年AI server出貨量的變數，TrendForce據此提出三種情境預估。

第一種為基礎情境（base case），研判發生的機率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業者皆宣布，擴大今年對雲端或AI基礎設施的資本支出，平均年成長可望逾30%，將支撐AI server需求動能。另外，目前供應鏈對全年整體AI server出貨量評估尚無明顯變化。

在此情境下，TrendForce預估2025年全球AI server出貨量有望年增近28%。然而，若今年GB200/GB300 Rack出貨放量遭遇挑戰，CSP等終端客戶可能轉為優先拉貨HGX、MGX等機種，或佈建自有ASIC基礎建設。

發生機率次高的是悲觀情境（worse case），估計整體AI server出貨量的年成長介於20%至25%間。TrendForce表示，這項預估源自於三大考量：首先，美國可能進一步管制AI晶片輸入中國大陸的影響擴大；其次，NVIDIA GB Rack方案因設計較為複雜，出貨大宗將落於2025年下半年，GB300預計於相同時間點推出，因規格較高，對於整體server Rack系統測試、驗證期程也將拉長。最後則考量DeepSeek效應，可能導致客戶降低對高階AI方案的依賴。

樂觀情境（bullish case）立基於中美政府的AI政策轉趨積極，如美國的Stargate計畫可望加速各業者佈建AI server。此外，儘管DeepSeek可能影響高階GPU採用，但美系CSP購置自家ASIC AI server的速度優於預期，加上預期DeepSeek效應有助擴大AI應用場景，進而帶動edge AI server發展。綜上所述，2025年AI server出貨的樂觀預估為年增近35%。

TrendForce指出，在DeepSeek驅動下，CSP業者料將更積極發展成本較低的自有ASIC方案，並把重心從AI訓練轉往AI推論，預估將逐步推升AI推論伺服器占比至接近50%。未來GPU仍將支持各種AI演算法發展，但「分眾化」情況將更明顯，持續發展大型演算法的CSP業者和更重視成本考量的邊緣企業客戶將各有需求。

AI DeepSeek NVIDIA 貨量

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