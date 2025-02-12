深入了解最新產業動態 遠傳前進MWC秀5G Advanced創新服務

2025世界通訊大會（MWC）將於臺灣時間3月3日於西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳（4904）前進MWC，由遠傳網路技術暨營運群執行副總郭峻杰率技術團隊參與盛事，深入了解最新的技術趨勢與產業動態，更將積極與合作夥伴、供應商及同業進行交流並深化合作，遠傳並與合作夥伴愛立信共同展出「臺北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務，展現遠傳電信在5G技術客製化服務的前瞻布局與未來創新應用。

遠傳總經理井琪表示，愛立信和遠傳是長久以來的緊密合作夥伴，雙方都極為重視行動網路用戶的使用體驗，和為用戶提供創新的服務，遠傳先後在歷年的MWC大會曾展示過5G智慧巡邏車、AI節能網路應用、5G救護車，此次又攜手愛立信，完成以消費者為導向的開創性差異化連接服務測試，為5G網路切片應用開創了更多元的可能性，共同展現5G網路服務的前瞻布局。

井琪認為，透過5G-Advanced領先技術，在萬人球賽或演唱會等人潮聚集場合，遠傳用戶將可透過遠傳心生活App，依需求選擇客製化5G網路服務，滿足低延遲、高效率等需求，也期待與各界合作共同探索5G創新應用的潛能。

台灣愛立信總經理周大企表示，根據愛立信消費者研究室在台灣進行的調查，在參與大型活動等網路使用需求密集的情境下，用戶對網路品質更為敏感，有46%的台灣5G用戶期待超越現有模式的5G效能，並獲得更加提升的差異化連接服務。愛立信協助遠傳部署高效能網路並發揮5G完整潛力，以差異化連接提升5G價值，滿足用戶對客製化網路服務的需求。

遠傳與合作夥伴愛立信將在MWC展出「臺北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務，遠傳指出，臺北大巨蛋自2023年啟用後，吸引眾多熱門運動賽事與大型演唱會在此登場，為提升高話務人流聚集場所網路體驗，遠傳電信與愛立信特別於知名天后歌手4萬人滿場演唱會期間，率先成功完成5G網路差異化連接測試，相較現有行動網路服務，上行速率可提升約130%，下行速率則可提升約198%。

遠傳表示，與愛立信將於今年MWC共同展出5G-Advanced差異化連接最新應用，透過5G獨立組網（Standalone, SA）架構、網路切片技術與網路應用程式介面（API），提供5G用戶獲得超越傳統行動網路效能的差異化連接服務，讓身處大型活動中的5G用戶網路體驗大幅提升。

遠傳指出，本次測試更結合「行動網路定位API」和遠傳AI平台，透過確認使用者行為與所在地點，推播用戶適合的差異化連接服務方案。在驗證過程中，用戶只需透過「遠傳心生活App」，就能獲得AI推薦所在地點適合的連結服務方案，選擇「一鍵增強」後，就能即時獲得客製化5G網路服務。同時，過程中也透過「用戶交易防詐機制API」進行交易安全驗證，確保交易安全，為電信商實現創新商業模式，發揮5G差異化應用的巨大潛力，充分展現遠傳電信在持續提升5G使用者體驗方面的突破性成就。

除持續與愛立信進行密切技術合作，遠傳表示，與國際資安大廠Allot合作推出「遠傳守護網」服務，針對日益嚴重的網路詐騙與資安問題，提供用戶更全面的保護。今年會場上，遠傳也將更進一步與Allot共同分享與深化最新的技術成果，探討產業發展趨勢。