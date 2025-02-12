北榮攜宏達電打造XR+AI醫學教育平台 強化臨床訓練

宏達電（2498）旗下致力於整合及發展全球醫療 VR 生態系資源的 Medical VR團隊與臺北榮民總醫院（簡稱北榮）教學部攜手，打造國際級醫學教育與訓練平台，以應對全球醫學教育資源不均與國際人才培育的挑戰。該平台結合創新技術、支援中文、英文及越南語等多國語言，並整合各種虛擬實境（VR）、混合實境（MR）、擴增實境（AR）及人工智慧（AI）多元豐富體驗教材，全面提升醫護人員臨床技能、團隊協作與照護能力，強化國際醫學教育與訓練效能。

傳統醫學訓練受限於臨床資源與實作機會，XR 技術（VR、MR 及 AR）能模擬各類臨床場景，讓學員在安全可控的環境下反覆練習。例如，VR 可應用於心房顫動電燒治療、敗血症處置、針扎預防與病患轉移技巧訓練，幫助醫護人員熟練關鍵技術；MR 則導入氣管插管訓練系統，透過手勢操作進行模擬，幫助實習醫學生掌握插管技巧，應對各種臨床挑戰。這些技術不僅提升學員的專業技能，也強化臨床團隊的協作效率。

該平台結合北榮深厚的醫學教案開發經驗與 HTC Medical 的 XR 及 AI 技術，為全球學員提供多元學習資源，包括沉浸式 VR 模組、AI 虛擬病人（Generative AI Virtual Patients）教案製作平台，及可在網頁端操作的互動學習工具。

根據 Google Lighthouse 的測試結果，北榮全新醫學教育平台在多項指標上表現卓越，不僅在 SEO 與最佳實踐（Best Practices）方面獲得雙滿分，還顯著優化了平台效能，為用戶提供符合國際標準的流暢使用體驗。

此外，HTC Medical 的「AI 虛擬病人教案製作平台」結合生成式 AI 與 No-Code 工具，讓醫學教師能快速建立各類教學與訓練互動教案。透過生成式 AI，自動生成教案腳本、語音互動與動作模擬，教師無需具備程式設計背景，可在數分鐘內創建虛擬病人案例，供學生進行沉浸式診療訓練。平台並結合虛擬考官與生成式 AI 評分機制，以提升學生的臨床決策能力及醫病溝通技巧。

臺北榮民總醫院教學部部長楊盈盈醫師表示，「此平台有效解決過去數位醫學教育平台在國際推廣上的瓶頸，不僅具備豐富的知識資源，還提供多語系支援與創新技術，確保學員無論身處何地，都能獲得高品質的醫學教育，並順利銜接臨床照護需求」。

HTC VIVE 企業解決方案資深副總經理鮑永哲則表示，「透過 XR 與 AI 技術，醫學教育得以突破地理與技術限制，並透過生成式 AI 加速醫學訓練內容的開發與應用，讓教師能更有效率地創建互動教案，提供學生更具臨床價值的學習體驗」。

北榮與 HTC Medical 將持續深化合作，以科技驅動醫學教育創新，為全球醫療培訓提供更智慧、更精準的解決方案，提升醫療服務品質，並推動國際醫學教育合作，強化臨床培訓成效。