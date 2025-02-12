創新高！台積電2024年員工分紅逾1,405億元 半數已發放

台積電（2330）12日公布董事會七項決議，其中核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，創新高，其中半數已發放，另外半數預計7月發放。此外以台積電去年底台灣員工人數約7萬人，換算平均每人年度分紅總額200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.32%。

台積電12日董事會核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年七月發放。

台積電2023年整體員工年度薪酬中位數已達250萬元，年報顯示民國112年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元。

台積電年報提到，台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。