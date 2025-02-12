台積電董事會7大議案出爐 季配息4.5元、員工分紅總計破7百億
台積電（2330）12日發布新聞稿宣布，召開第1季董事會，會中重要決議七項，包含核准配發2024年第4季之每股現金股利4.50元，以及核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年七月發放等。
台積電12日召開第1季董事會，會中重要決議如下：
一、核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆8,943億800萬元，稅後淨利約為新台幣1兆1,732億6,800萬元，每股盈餘為新台幣45.25元。
二、核准配發2024年第4季之每股現金股利4.50元，其普通股配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。
三、核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年七月發放。
四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，內容包括：1.建置及升級先進製程產能；2.建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3.廠房興建及廠務設施工程。
五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。
六、核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午九時假新竹喜來登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。
七、核准擢升本公司人力資源組織資深處長陳培宏先生為副總經理。
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