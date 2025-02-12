致伸科技連二年入選標普全球永續年鑑 展現優越永續實力

致伸（4915）今年再度入選為國際永續評比機構──標普全球2025永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook 2025）會員，除總分亦較去年進步外，並於全體受評的電子設備、儀器元件製造業中，總分排名為前3%，顯示致伸不斷追求卓越的企業精神。

標普全球（S&P Global）依據2024年企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment, CSA）分數，遴選出表現卓越的企業納入《標普全球永續年鑑》。企業需在其產業中排名前15%，且CSA分數須達產業內表現最佳公司的30%內，方有資格入選。

今年共有7,690家公司參與2024年CSA評鑑，競逐2025年《標普全球永續年鑑》席次。最後由來自62個產業的776家企業脫穎而出，展現全球頂尖的永續績效。

致伸科技為整合解決方案之領導企業，提供資訊 、智慧生活與車用/智慧物聯等產品。產品應用拓展至公共及居家安全、車用電子等領域，以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，同時積極實踐2050淨零目標。集團減碳目標預計於今年通過SBTi正式核准，證明我們的減碳決心；並與台灣農業部合作，推動蝴蝶谷復育計畫，共同維護地球生物多樣性以及發展永續農業。

致伸於永續經營的績效受到國內外獎項肯定，更於MSCI ESG Rating獲評為A級，連續五年榮獲《天下雜誌》企業公民獎和台灣企業永續獎（TCSA）百大典範企業、永續報告類「電子資訊製造業白金獎」，以及《商業週刊》「碳競爭力100強企業」等殊榮，未來也會持續精進的腳步，將致伸的永續影響力極大化。