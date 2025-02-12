台積電核准5630億元資本預算 因應長期產能規劃

台積電董事會核准資本預算約171億4140萬美元，約新台幣5630.26億元，因應長期產能規劃。

台積電首度赴美國召開第1季董事會，並決議通過股利分配案、員工業績獎金與酬勞、資本預算與人事案等。

台積電指出，董事會核准的資本預算是因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，內容包括建置及升級先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能，及廠房興建和廠務設施工程。

台積電董事會還核准於不超過100億美元的額度內增資持股100%的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

此外，台積電董事會核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。