台積電核准5630億元資本預算 因應長期產能規劃
台積電董事會核准資本預算約171億4140萬美元，約新台幣5630.26億元，因應長期產能規劃。
台積電首度赴美國召開第1季董事會，並決議通過股利分配案、員工業績獎金與酬勞、資本預算與人事案等。
台積電指出，董事會核准的資本預算是因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，內容包括建置及升級先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能，及廠房興建和廠務設施工程。
台積電董事會還核准於不超過100億美元的額度內增資持股100%的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。
此外，台積電董事會核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言