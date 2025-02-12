台積電員工分紅總額1405億元 平均每人逾200萬元
台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人計，平均每人可得超過200萬元。
台積電2024年在高效能運算和智慧手機平台業績強勁成長帶動下，總營收攀高至2兆8943億元，稅後淨利1兆1732億元，營收和獲利同創新高，每股純益45.25元。
隨著獲利攀高，台積電去年度員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額增至1405億9256萬元；其中員工業績獎金約702億9628萬元，已於每季季後發放，酬勞（分紅）約702億9628萬元，預計今年7月發放。
台積電去年底台灣員工人數約7萬人，估計平均每人可得金額約200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.32%。
台積電董事會核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午9時在新竹喜來登大飯店舉行。
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