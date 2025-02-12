快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

台積電員工分紅總額1405億元 平均每人逾200萬元

中央社／ 新竹12日電
台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1,405億9,256萬元。圖／AI生成
台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1,405億9,256萬元。圖／AI生成

台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人計，平均每人可得超過200萬元。

台積電2024年在高效能運算和智慧手機平台業績強勁成長帶動下，總營收攀高至2兆8943億元，稅後淨利1兆1732億元，營收和獲利同創新高，每股純益45.25元。

隨著獲利攀高，台積電去年度員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額增至1405億9256萬元；其中員工業績獎金約702億9628萬元，已於每季季後發放，酬勞（分紅）約702億9628萬元，預計今年7月發放。

台積電去年底台灣員工人數約7萬人，估計平均每人可得金額約200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.32%。

台積電董事會核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午9時在新竹喜來登大飯店舉行。

台積電 營收

延伸閱讀

大摩曝機器人百強名單、台鏈四家上榜 和大盤中飆逾9%

台股AI含金量遠勝韓股 三星為何嚴重掉隊？光是這點就輸台積電很遠！

台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

006208小老弟009802成分股沒有台積電！存股方程式：三檔市值型ETF排隊募集

相關新聞

台積電董事會決議 季配息維持每股配4.5元 對美國關稅戰冷處理

台積電（2330）日今日盤後公布在美國舉行的董事會決議，面對各界關注的美國祭出關稅戰，董事會採冷處理， 未做出重大宣布，...

創新高！台積電2024年員工分紅逾1,405億元 半數已發放

台積電（2330）12日公布董事會七項決議，其中核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,25...

台積電董事會7大議案出爐 季配息4.5元、員工分紅總計破7百億

台積電（2330）12日發布新聞稿宣布，召開第1季董事會，會中重要決議七項，包含核准配發2024年第4季之每股現金股利4...

出貨量有變數…最新研究預估3情境 DeepSeek效應將推升AI推論占比

根據TrendForce最新研究，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%...

台積電員工分紅總額1405億元 平均每人逾200萬元

台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人...

AI server 出貨成長有變數！DeepSeek 將推升 AI 推論占比

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究顯示，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。