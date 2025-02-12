台積電董事會決議 季配息維持每股配4.5元 對美國關稅戰冷處理

台積電（2330）日今日盤後公布在美國舉行的董事會決議，面對各界關注的美國祭出關稅戰，董事會採冷處理， 未做出重大宣布，保持繼續觀察態勢。董事會宣布最重要的股利分配，維持去年第4季盈餘分配每股擬配發4.5元；同時擢升擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。

台積電董事會也照例通過2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約2.89兆元，稅後純益1兆1732億6,800萬元，每股純益45.25元。

其次是去年第4季盈餘每股配息4.50元，其普通股配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前5日內，也即自2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。

核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1405億9256萬元， 換算每位員工分紅高234萬元。其中員工業績獎金約台幣702億9628萬元已於每季季後發放，酬勞（分紅）約台幣702億9628萬元將於今年7月發放。

台積電也通過本季資本預算約美金171億4140萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

同時也核准於不超過美金100億元的額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電並訂於6月3日上午9時假新竹喜來登大飯店舉行股東會。