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MSCI 公布季度調整 12日錼創強攻漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

MSCI明晟公布季度調整，全球標準指數中台灣新增10檔，12日盤中只有錼創科技-KY創（6854）亮燈漲停，收239.5元。調整結果將在2月27日收盤生效。

MicroLED廠錼創營運長陳銘章日前在法說會中指出，2025年營收隨著MicroLED市場走強，錼創在電視、頭戴式顯示器及智慧手錶有倍數成長空間，成長動能將維持強勁態勢，營收將呈現逐季成長。

陳銘章更進一步指出，車用市場方面，目前與歐洲車廠洽談訂單仍在設計階段，預計2027-2030年進入實裝階段；錼創預期MicroLED電視應用將於2026年逐步普及。

營收 電視 顯示器

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