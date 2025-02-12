快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

MIC調查：2大外送平台業者排名不變 但差距縮小

中央社／ 台北12日電

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布外送大調查，用戶常用平台依序為foodpanda（67.8%）與Uber Eats（60.3%），2大外送龍頭差距已減到低於1成；53.9%整體用戶每次外送消費超過新台幣300元，年成長約1.7%。

MIC調查外送用戶常用的前5名平台（複選題），依序分別為foodpanda（67.8%）、UberEats（60.3%）、PXGo!小時達（12.9%）、foodomo（10%）、街口外送（3.7%）。

資策會MIC指出，2大外送龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變，兩者差距已低於1成，從2023年16%縮減至2024年7.5%，foodpanda衰退5.8%、Uber Eats微幅增加2.7%。

MIC資深產業分析師胡自立表示，2024年約有4成用戶同時使用2大平台，只用foodpanda者占27.5%、只用Uber Eats的用戶占20%，進一步跟2023年比較，可發現只用foodpanda的用戶減少2.6%、只用Uber Eats的用戶卻增加5.9%，兩大龍頭出現用戶轉移的現象。

胡自立指出，主因為平台逐漸成熟，更難創造差異化服務，加上可串流的商家數大致飽和的前提之下，業者是否擁有其他異業服務可增加用戶的品牌黏著度，成為吸引用戶的關鍵。

調查用戶的每次平均消費金額，資策會MIC表示，整體外送用戶有53.9%每次外送消費超過300元，較2023年成長1.7%。胡自立表示，雖然平均消費金額略有增加，但主要跟通膨、外送收費的漲價更相關。

至於消費狀況，調查指出，每次平均消費在300元以上的訂閱會員有64.4%，每次超過600元的訂閱會員有17.2%，明顯高於非會員。針對用戶常外送的購買品項，仍以餐飲熟食（85.3%）居冠，其次依序為生鮮雜貨（27.5%）、生活用品（21.6%）與冷藏冷凍食品（16%），其中生鮮雜貨較2023年成長4.2%。

MIC調查用戶停用或中斷使用外送平台的因素，高達68%用戶會受到外送費用過高影響，而有32%用戶選擇自取以取代外送，另外，受到平台服務品質不佳而停用的用戶也有28%，認為不再需要外送服務的用戶有23%。

關注各因素對不同年齡層的影響力，可發現36到45歲最在意外送費用過高問題、26到55歲族群更偏好自取，而56到65歲族群最在乎平台的服務品質。調查顯示，會員相較於非會員更在意外送平台服務品質不佳的問題。

根據調查說明，調查期間為2024年11月中旬至12月上旬，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負3個百分點。

消費

延伸閱讀

高雄外送員車禍3年釀2死 工會盼改善低薪高壓環境

高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

給小費也沒用！他半夜點外送狂被「棄單」 內行看出關鍵：寫錯地方

名店年菜Uber Eats點得到 指定商品隨單再送有梗春聯

相關新聞

如何看待DeepSeek？鴻海董座劉揚偉這樣說

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對如何看待DeepSeek？鴻海董事長劉揚偉表示，DeepSeek會影響讓很多認為...

鴻海董座劉揚偉：規劃與日本汽車公司合作 不是合併

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對鴻海是否合併日產汽車？鴻海董事長劉揚偉表示，從鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻...

台積電董事會決議 季配息維持每股配4.5元 對美國關稅戰冷處理

台積電（2330）日今日盤後公布在美國舉行的董事會決議，面對各界關注的美國祭出關稅戰，董事會採冷處理， 未做出重大宣布，...

AI server 出貨成長有變數！DeepSeek 將推升 AI 推論占比

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究顯示，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需...

臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑 台灣唯一入選PCB業

臻鼎11日再獲國際永續評比機構肯定，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Ye...

川普喊話晶片課稅 台積電董事會後續決議引關注

美國川普政府日前喊話晶片課稅，引發外界關注，而台積電（2330）12日起召開董事會後續美國投資決議等受關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。