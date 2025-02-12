快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑 台灣唯一入選PCB業

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影

臻鼎11日再獲國際永續評比機構肯定，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），更是台灣唯一入選的PCB企業，肯定公司長期投入在ESG 面向的努力。

標普全球（S&P Global）根據其企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment）結果，每年從各產業篩選出在永續發展表現卓越的公司進行表揚。2025年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球62大產業、7,690家企業，最終僅有780家企業脫穎而出，不僅突顯入選企業在永續發展上的突出表現，也展現了在全球市場中的競爭優勢。

臻鼎提到，作為PCB產業的領導者，深知產業發展與環境永續密不可分。未來我們將持續攜手上下游夥伴推動綠色製造，從源頭管理，積極開發節省能源、節省藥劑、減少排放、提升水資源等環保先進技術，致力減少在生產營運過程對環境的衝擊。

臻鼎提到，我們相信，人才是企業最寶貴的資產，員工福祉更是永續發展的關鍵，我們特別注重多元平等包容的人才培育與發展，只有優秀的人才梯隊，才能確保公司業務的持續發展和競爭力。我們與兩岸超過17所大學院校合作產學研計畫，2024年新增中華大學與龍華科技大學合作，加強在地鏈結生態林保育，以及PCB人才創新培育，共同推動公民道德與人格養成，戮力推廣綠色文化，讓世界更美好。

臻鼎提到，我們將堅持EPS+ESG的永續發展政策，致力於環境、社會及公司治理的全面推動。入選標普全球永續年鑑是對我們的肯定，更是對未來的激勵。我們將持續提升企業永續競爭力，並與全球夥伴共創永續價值！

PCB 標普 臻鼎

延伸閱讀

另闢貿易戰場！美準商務部長考慮以貿易工具報復歐洲ESG法規

牧德2024年 EPS 5.52元 半年配息5元

上市三族群 營收成長耀眼

AI、ESG夯！職訓課報名爆炸 學者憂恐是「煙花」

相關新聞

如何看待DeepSeek？鴻海董座劉揚偉這樣說

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對如何看待DeepSeek？鴻海董事長劉揚偉表示，DeepSeek會影響讓很多認為...

鴻海董座劉揚偉：規劃與日本汽車公司合作 不是合併

鴻海（2317）12日舉行開工典禮，針對鴻海是否合併日產汽車？鴻海董事長劉揚偉表示，從鴻海來講，是合作案，不是併購案，鴻...

台積電董事會決議 季配息維持每股配4.5元 對美國關稅戰冷處理

台積電（2330）日今日盤後公布在美國舉行的董事會決議，面對各界關注的美國祭出關稅戰，董事會採冷處理， 未做出重大宣布，...

AI server 出貨成長有變數！DeepSeek 將推升 AI 推論占比

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究顯示，2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需...

臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑 台灣唯一入選PCB業

臻鼎11日再獲國際永續評比機構肯定，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Ye...

川普喊話晶片課稅 台積電董事會後續決議引關注

美國川普政府日前喊話晶片課稅，引發外界關注，而台積電（2330）12日起召開董事會後續美國投資決議等受關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。