精測：已擴聖荷西測試據點 美關稅變數影響有限
測試介面廠中華精測總經理黃水可今天預估，上半年能見度相對佳，預期到第2季可逐季成長，下半年業績觀察新品出貨表現。分析美國關稅變數，黃水可指出，精測已擴充美國聖荷西測試據點，關稅變數影響有限。
精測中午舉行新春聚會，觀察美國關稅政策變數，黃水可分析，精測在美國加州聖荷西設有測試據點，2022年據點面積增加4倍，擴充高階檢測設備，可就地因應美國客戶在人工智慧（AI）晶片、以及智慧型手機晶片測試需求。他表示，美國關稅變數對精測影響有限。
展望今年營運，黃水可預期，第1季業績淡季不淡，主要是人工智慧應用引領高效能運算（HPC）、智慧型手機以及車用等高階晶片測試需求增溫，第1季目標力拚歷年同期新高，第2季業績目標較第1季成長，上半年能見度相對高，目前測試介面板訂單滿到4月，後續看訂單消化速度。
展望下半年營運，黃水可指出，觀察測試介面卡和探針卡新品出貨表現，若新品或新專案挹注，下半年業績有機會逐季成長，實際能見度在1至2季後逐步明朗。
觀察中國DeepSeek人工智慧模型應用，黃水可表示，相關新技術把模型應用門檻降，推演能力很強，DeepSeek可讓AI應用遍地開花，百家爭鳴速度加快，有助邊緣AI（Edge AI）裝置普及。
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